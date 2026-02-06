Depremden sonra çadır satan Kızılay'dan "6 Şubat" mesajı: "Milletimizin yanındaydık"

6 Şubat 2023'te gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır satmasıyla tepki çeken Kızılay'ın sosyal medya hesabından depremlerin yıldönümüne ilişkin paylaşım yapıldı.

Yapılan paylaşımda çadır satmalarına değinmeyen Kızılay "Depremin ilk anından itibaren sahada, milletimizin yanındaydık" dedi.

Kızılay'ın hesabından yapılan paylaşımlarda şunlar denildi:

"Depremin ilk anından itibaren sahada, milletimizin yanındaydık; bugün de aynı kararlılıkla yaraları sarmaya, depremden etkilenen illerimizde umudu yeşertmeye devam ediyoruz. Kaybettiğimiz her canın hatırasını yüreğimizde taşıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyoruz.

Depremden etkilenen şehirlerimizde hayata geçirdiğimiz birçok proje ile insanımızın azmini birleştirdik. Aynı inanç ve sorumlulukla yaraları sarmaya, hayata tutunma gücünü büyütmeye devam ediyoruz."

SAVCILIK BELGELEMİŞTİ

Kızılay'ın çadır satmasının ortaya çıkmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Savcılığın talebiyle İçişleri Bakanlığı denetçileri tarafından hazırlanan raporda " “Ahbap Derneği’ne çadır satışı işleminde; satışa konu çadırların şirket (Kızılay Çadır A.Ş.) stokunda yer aldığı, bedelin banka aracılığıyla ödendiği, işlem taraflarının ticari nitelikte bir satış sözleşmesi çerçevesinde hareket ettiği yönünde kayıt ve savunmalar bulunduğu, buna karşın şikâyet dilekçelerinde bu işlemin Kızılay tüzüğü ve kamu yararı ilkeleriyle bağdaşmadığı, afet döneminde derhâl ve ücretsiz yardım yükümlülüğüne aykırılık oluşturduğu..." ifadeleri yer almıştı.