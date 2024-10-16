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Depreme 10’uncu katta yakalanan temizlik işçisi böyle kaçtı

Ajans Haberleri
  • 16.10.2024 23:42
  • Giriş: 16.10.2024 23:42
  • Güncelleme: 16.10.2024 23:43
Kaynak: İHA
Depreme 10’uncu katta yakalanan temizlik işçisi böyle kaçtı

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Malatya’nın, Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah” diyerek kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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