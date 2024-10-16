Depreme 10’uncu katta yakalanan temizlik işçisi böyle kaçtı
Kaynak: İHA
Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Malatya’nın, Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 10’uncu katında depreme yakalanan temizlik işçisinin dinlediği gürültü sonrası "La ilahe illallah” diyerek kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.