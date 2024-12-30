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Depreme dayanıksız çıkan AVM yıkılacak

Bursa'da 23 yıldır faaliyet halinde olan Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi'nin (AVM) depreme dayanıksız olduğu tespit edildi. AVM yıkılacak.

Yurt
  • 30.12.2024 13:21
  • Giriş: 30.12.2024 13:21
  • Güncelleme: 30.12.2024 13:24
Depreme dayanıksız çıkan AVM yıkılacak

Bursa'da 23 sene önce inşa edilen Carrefour Bursa Alışveriş Merkezi'nin (AVM) depreme dayanıksız olduğu tespit edildi.

Bursa'da Bugün'ün haberine göre mülk değeri 250 milyon dolar olan AVM, temmuz ayında yapılan satışla birlikte Atış Yapı'ya satılmıştı.

Satış işleminin ardından binada kontroller gerçekleştiren Atış Yapı, AVM'nin riskli bir yapıda olduğunu ve depreme karşı dayanıksız bulunduğunu belirtti.

Tasfiye kararıyla birlikte AVM'nin yıkım süreci resmen başlarken, mağazalara yapılan bildirimde 31 Aralık 2024 tarihine kadar işletmelerini boşaltmaları talep edildi.

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