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Depremin 215'inci günü: Temel kazısında enkazda cansız beden bulundu

Hatay'da depremin 215'inci gününde 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda cansız beden bulundu.

Güncel
  • 08.09.2023 23:35
  • Giriş: 08.09.2023 23:35
  • Güncelleme: 08.09.2023 23:46
Kaynak: DHA
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Depremin 215'inci günü: Temel kazısında enkazda cansız beden bulundu
DHA

Hatay'da depremin 215'inci gününde yapılan temel kazısı sırasında enkazda cansız beden bulundu.

Olay, merkez Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Antakya'da 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında çalışmalar başlatıldı.

Depremin yıktığı Atatürk Caddesi'ndeki işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında enkazda cansız beden bulundu.

Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen cansız beden, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cansız bedenin cinsiyeti ve kimilğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi. 

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