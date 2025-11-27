Depremin ardından

Kültür Sanat Servisi

Hatay 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’daki yaşamı kayda alan belgesel serisinin dördüncü bölümü ‘Hatay: 24 Aralık 2024-8 Ocak 2025’ 2 Aralık Saat 19.00’da Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da. Salt, yönetmen İmre Azem’in 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’daki yaşamı kayda aldığı belgesel serisinin dördüncü bölümü Hatay: 24 Aralık 2024-8 Ocak 2025’in gösterimine ev sahipliği yapıyor.

Gösterimin ardından filmin yönetmeni İmre Azem, şehir plancısı Tuğçe Tezer, belgeselde yer alan Öykü Atcı ve Yiğit Göktuğ Torun ile Adalet Peşinde Aileleri Platformu’nun avukatlarından Seher Eriş’in bir araya geleceği bir söyleşi gerçekleştirilecek. Program herkesin katılımına açık ve ücretsiz.