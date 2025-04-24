Depremin ardından İstanbul’da endişeli gece: Parklar, spor salonları, camiler doldu

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, tedirgin olan ve evlerine giremeyen İstanbullular, geceyi dışarda geçirdi.

Valiliğin aldığı kararla birlikte camiler, okullar ve kamu tesisleri açık tutuldu.

Evlerine giremeyen yurttaşlar ise geceyi bu noktalarda geçirdi.

Yurttaşlar, kent genelinde parklar ve sahillerde çadır kurdu. Yurttaşların bazıları ise arabalarının içinde uyurken görüntülendi. Bahçelievler Yenibosna'da da bazı yurttaşlar geceyi sokakta yaktıkları ateşin etrafında toplanarak ısınmaya çalışarak geçirdi.

'ÇOK SOĞUK, ÜŞÜDÜK'

Geceyi dışarıda Murat Taşdemir, “Çok sıkıntı yaşadım, işteydim zaten. İrkildim, silkelendim. Bir yerlerde kepçe çalışıyor sandım. Sonra çıktım, binaların yıkılacağını bekledim yani. Açık alanda çalıştığım için etrafımda sadece binalar var. Çok soğuk, üşüdük" şeklinde konuştu.

Geceyi dışarda geçiren Erdal Doğan ise, “Depremde çıktık evden, kaçtık buraya geldik. Burada bekliyoruz. Binalarda bir şey yok ama biz yine de tedbir amaçlı geldik buraya. Yarından sonra tekrar sallanırsak yine geleceğiz buraya" dedi.