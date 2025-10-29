Depremin ardından Sındırgı: Bazı yurttaşlar çadırda kalıyor

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi 10 Ağustos'ta meydana gelen 1 kişinin yaşamını yitirdiği 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından aynı büyüklükteki bir depremle daha sallandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, önceki gün saat 22.48'de meydana gelen depremin derinliğini 5,99 kilometre olarak saptadı.

Deprem, Marmara ve Ege Bölgesi'nde birçok ilde hissedildi. Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Bursa, Manisa, İzmir, Aydın, Kütahya ve Eskişehir başta olmak üzere birçok ilde yurttaşlar sarsıntıyla birlikte evlerinden dışarı çıktı.

Bu depremin ardından ilçede 500'ün üzerinde sarsıntı meydana geldi.

Ayrıca deprem nedeniyle Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Oğulduruk Mahallesi'nde müstakil bir evin bir bölümü de yıkıldı.

Sındırgı'da sarsıntı sonrası deprem toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanı'na belediye tarafından çadırlar kuruldu. Öte yandan depremde yıkılan ve hasar gören binalar, dron ile havadan görüntülendi.

"MERDİVENLERDEN BİLE ÇIKILMIYOR"

Deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen Sındırgılılar, geceyi çadırlarda, parkta ve kapalı alanlarda geçirdi. Evli ve 1 çocuk annesi Hanife Kahveci, geceyi annesi Fatma Çomak (92), eşi ve çocuğuyla pazar yerindeki otoparkta otomobilde geçirdiklerini belirtip, "Bugün de geceyi otomobilde geçirdik. Evimiz hasarlı. Merdivenlerden bile çıkılmıyor. Annemi terlik bile alamadan dışarıya çıkardım. Kalçasında kırık var. Bu nedenle bizim işimiz daha zor, hava da soğuk" diye konuştu.

"KORKUMUZDAN GİREMİYORUZ"

Geceyi parkta geçiren vatandaşlardan evli ve 2 çocuk annesi Songül Baytar (49) ise "Evimizde bir şey yok ama korkumuzdan giremiyoruz. Gece boyunca yine çok sallandık" dedi. Geceyi evinin önüne kurduğu çadırda geçirdiklerini dile getiren evli ve 3 çocuk annesi Emine Şensöz (52) de "Evimizde bir hasar yok ama çocuklar çok korkuyor. Down sendromlu kızımız var. Deprem anında evden çıkması zor oluyor. 10 Ağustos'taki depremden sonra da çadır kurmuştuk. Evde olsak devam eden sarsıntılar nedeniyle sürekli dışarıya çıkmak zorunda kalırdık ama çadırda en azından rahat uyuyoruz. Çadırın altına palet koyduk, kenarlarını kartonla kapattık soğuk olsa da üşümüyoruz" diye konuştu.

Fotoğraf: DHA

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Diğer yandan 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen ve önceki gün meydana gelen depremde yıkılan binalar için iş makinesi ve kepçelerle enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, yıkılan binalardan inceleme yapmak üzere karot örneği aldı.

EŞEK KURTARILDI

Ayrıca Sındırgı kırsal Işıklar Mahallesi'nde depremde yıkılan İbrahim Erbaş'a ait hayvan damında enkaz altında kalan eşek, vatandaşlar tarafından sağ kurtarıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

2 KATLI BİNANIN ÇÖKME ANI KAMERADA

Depremin ardından artçılar sürerken, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltılıp, mühürlenen yapılardan biri olan Akhisar Caddesi'ndeki iki katlı binanın bir bölümü sarsıntıların ardından çöktü. Bina dronla havadan görüntülendi. Binanın yıkılma anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; binanın bir kısmının aniden çöktüğü, çevreyi toz bulutunun sardığı anlar yer aldı.

6 KATLI BİNA DA BOŞALTILDI

Bir bölümü çöken bu binanın karşısındaki 6 katlı bina da önceki gün meydana gelen depremden sonra hasar gördüğü gerekçesiyle boşaltıldı. Sarsıntıların sürdüğü ilçede hasar gören binanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Askeri ekiplerin koruduğu bölgede tedbirler artırılırken, bina çevresine demir bariyer konulup, bölge trafiğe kapatıldı.