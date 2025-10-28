Depremin merkez üssü Sındırgı'da sağanak etkili oldu
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak yağış, hasar tespit ve yardım çalışmalarını olumsuz etkiledi. Bölgedeki ekipler yağmur altında çalışmalarını sürdürürken, vatandaşlar yağıştan korunmak için işletmelere sığındı.
Kaynak: AA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlayan sağanak, çalışmaları olumsuz etkiledi.
Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı.
Bölgede hasar tespiti ve yardım çalışması yapan ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.
Deprem nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşlar, sağanaktan korunmak için kafe ve restoran gibi işletmelere sığındı.
Yardım kuruluşları, burada zaman geçiren depremzedelere sıcak içecek ve çorba dağıttı.
Sağanak, ilçede etkisini sürdürüyor.