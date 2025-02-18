Depremin merkezinde belediye dayanışması

BirGün/Maraş



6 Şubat'taki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da yıkılan belediye binasını İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Nurhak'taki belediye binasını Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekinözü binasını ise Keçiören Belediyesi yapacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 6 Şubat'ta Elbistan'da düzenlenen anma toplantısında yaptığı konuşmada, belediye binalarının gelecek yıl bu zamanlarda tamamlanarak hizmete gireceğini belirtti.

Elbistan Belediye Başkanı Erkan Gürbüz, göreve geldikleri günden itibaren birçok Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği'nden, başta iş makineleri olmak üzere önemli destekler aldıklarını söyledi.

Gürbüz, şöyle konuştu:

"Belediye binalarımızın yapılacak olması ilçelerimiz için çok önemli bir destek olacak.

Ankara Büyükşehir ve Keçiören Belediyesi, bina yapım işini meclislerinden de geçirdi. Elbistan Belediye binası yapımı kararının da İBB Meclisi'nde en kısa sürede alınacağına inanıyoruz. Depremde büyük yıkım yaşayan Elbistanımızın ayağa kalkmasına destek olan herkese teşekkür ederiz."