Depremin sarstığı Antakya’ya belgesel

Kültür Sanat Servisi

Hatay’ın ilçesi Antakya’nın tarihini konu alan ‘Bazı Kentler Yıkılmaz’ isimli bir belgesel hazırlanıyor. 6 Şubat depremlerinin ardından bir araya gelen Senarist Jale Nakkaşoğlu, Yönetmen Nuri Koçak ve Gazeteci-Yazar Osman Şenkul belgeselde, bölgedeki uygarlıkların ilişkilerini ve tarihsel etkilerini inceleyecek.

4 bölümden oluşacak belgeselin sunuculuğunu Barış Atay yapacak. Belgeselin tanıtımda şu ifadeler yer aldı: “Tarihçi Cicero’nun, ‘En bilge insanların bulunduğu, en özgürlükçü araştırmaların yapılabildiği, kalabalık bir kent’ diye söz ettiği Antakya’yı sahip olduğu benzersiz değerlerin yeniden yaşamasına katkı yapmak istedik.”