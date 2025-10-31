Depremin sarstığı Sındırgı esnafından borç ödemelerinin ertelenmesi talebi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremler ilçe esnafını olumsuz etkiledi.

Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesindeki sarsıntılarda birçok iş yeri ağır hasar aldı. İlk depremde 27 olan hasarlı iş yeri sayısı son depremin ardından 85'e yükseldi.

Depremin hasar yarattığı iş yerlerinde çalışmalarını sürdürmekte zorlandıklarını ifade eden bölge esnafı, mevcut borç ve kredi ödemelerinin durdurulması, Sındırgı'nın afet bölgesi ilan edilmesi ve esnafa destek sağlanması yönünde talep ve beklentilerini dile getirdi.

"ESNAF İŞİNİ YAPAMAZ DURUMDA"

Toplam 1020 üyesi bulunan Sındırgı Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın Başkanı Halil Güner yaptığı açıklamada, 27 Ekim'deki depremin yarattığı zararın 10 Ağustos'takine oranla daha büyük olduğunu söyledi. Güner "Biz bu sefer biraz daha fazla hızlı hareket edilmesini ve daha çok destek verilmesini istiyoruz. Sındırgı halkının bölge için 'afet bölgesi ilan edilsin', 'devletin tüm destekleri burada olsun' gibi talepleri var" ifadesini kullandı.

Sındırgı'nın acil olarak özel desteklere ihtiyacı bulunduğuna işaret eden Güner, şunları kaydetti:

"Devlet buraya özel bir statü versin. Desteklemeleri artırsın. Depremde zarar gören iş yerlerini ziyaret ettik, esnaflarımızı gördük. Şu arkamda gördüğünüz iş yerinde 9 tane esnafımız faaliyet gösteriyordu. Depremden önce burası vardı, işine devam ediyordu, şimdi yıkıldı. Esnaf işini yapamaz durumda ancak bu arkadaşların devam eden kredi ödemeleri ve başka ödemeleri var. Sındırgı olarak istiyoruz ki, mevcut esnafımızın devam eden ödemeleri durdurulsun, ertelensin."

Güner, aynı zamanda işyeri yıkılan veya ağır hasar tespiti sonucunda işyeri yıkılacak olan esnaf için de özel kredi imkanı sağlamanın onları rahatlatacağını belirtti.

"GİDEBİLECEĞİMİZ HİÇBİR YER YOK, SADECE SINDIRGI VAR"

Sındırgı'da esnaflık yapan Mehmet Aydoğdu da 2008 yılından beri vergi mükellefi olduğunu ve işyerinin son depremde ağır hasar aldığını vurguladı. Aydoğdu, "O akşam burada değildim, dışarıdaydım. Dükkanlarımızı açıp içini görünce şok olduk. Diğer arkadaşlarımızı da dolaştım. Hepimiz aşağı yukarı aynı haldeyiz. Binalarımız sağlam gibi görünüyor dışarıdan bakınca ama içine girdiğinde felaketin verdiği zararı gördük, yaşadık." diye konuştu.

Durumun esnaf açısından çok zor olduğunu belirten Aydoğdu "Bizim gidebileceğimiz hiçbir yer yok, sadece Sındırgı var" diyerek yetkililere destek çağrısında bulundu.