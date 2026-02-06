Depremin üçüncü yılında Adıyaman’da “sessiz yürüyüş”: Özgür Özel de katıldı
Adıyaman’da, 6 Şubat 2023 Maraş merkezli depremlerin üçüncü yılında binlerce kişinin katılımıyla sessiz yürüyüş düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı yürüyüşte, depremde yaşamını yitirenler için saat 04.17’de Saat Kulesi’ne karanfiller bırakıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de katılımıyla Valilik önünde bir araya gelen vatandaşlar, kentin simgesi Saat Kulesi'ne kadar yürüdü.
Yürüyüş boyunca depremde kaybettikleri yakınlarının fotoğraflarını taşıyan bazı vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.
Kalabalık, daha sonra ilk depremin meydana geldiği saat olan 04.17'de ellerindeki karanfilleri Saat Kulesi'ne bıraktı.
Bu arada, CHP Genel Başkanı Özel yürüyüşün ardından alandan ayrılıp aracına doğru gittiği sırada, koruması ile depremzede olduğunu belirten bir vatandaş arasında gerginlik yaşandığı görüldü.
Özel sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Adıyaman’dayız. Acının saati 04.17’de kaybettiğimiz canlarımız için hep beraber yürüdük, dualar ettik. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hâlâ aynı sızıyla, hâlâ bir arada..."
