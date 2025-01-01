Depremin üzerinden 23 ay geçti: Sorumluluğu olan 16 sanık hâlâ yakalanamadı!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 23 ay geçerken, depremde yakınlarını kaybeden ailelerin adalet arayışı sürüyor. Depremde yıkılan ve yüzlerce vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olan binalarda sorumluluğu olduğu tespit edilen 16 sanık yakalanamadı.

6 Şubat depremlerinde en az 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 204 kişi yaralanmıştı. Depremler sırasında 11 ilde toplam 518 bin konutun yıkıldığı açıklanmıştı.

Yıkılan binaların yapımında ve yıkımında sorumluluğu bulunanlar hakkında soruşturma ve dava süreçleri hala devam ediyor. Depremde yakınlarını kaybeden aileler de, adalet arayışlarını sürdürüyor.

Depremde yıkılan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan binaların yapımında sorumluluğu olan ama aradan geçen 23 ayda henüz yakalanamamış 16 sanık aranıyor.

Depremde yıkılan binalar ve aranan sanıklar şöyle:

Rönesans Rezidans: Hatay'ın Antakya ilçesinde 269 kişinin hayatını kaybettiği Rönesans Rezidans'ın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun aranıyor. Coşkun için kırmızı bülten çıkarıldı ancak yakalanamadı.

Emlakbank Konutları: Hatay'ın Antakya ilçesinde 169 kişinin hayatını kaybettiği Emlakbank 1. Etap Konutları'nın sanıklarından Aytaç Kınay halen aranıyor. Kınay hakkında yakalama kararı çıkartıldı ancak bulunamadı.

Farklı Yaşam Rende Sitesi: Hatay'ın Antakya ilçesinde 121 kişinin hayatını kaybettiği Farklı Yaşam Rende Sitesi'nin müteahhidi Fevzi Yılmaz ve yapı sahibi Hülya Rende, hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen yakalanamadı.

Buket Apartmanı: Hatay'ın Antakya ilçesinde 94 kişinin yaşamını yitirdiği Buket Apartmanı'nın şantiye şefi Egemen Yiğit de hakkında yakalama kararı çıkarılmasına rağmen yakalanamadı.

Üzümkent Sitesi: Adıyaman'ın Besni ilçesinde 83 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Sitesi'nin sanıklarından Ahmet İşitmen de aranıyor. İngiltere'de olduğu tespit edilen Ahmet İşitmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Yukarı Şehir Kooperatif Evleri: Adıyaman'ın Besni ilçesinde 80 kişinin yaşamını yitirdiği Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin müteahhidi olan eski AK Parti Besni Yönetim Kurulu üyesi Şükrü İşitmen önce "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edildi. İtirazlar üzerine 22 Ekim'de Şükrü İşitmen'in yeniden tutuklanmasına karar verildi. Ancak İşitmen'in kayıplara karıştığı anlaşıldı. İşitmen hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Sueda Kent Sitesi: Adıyaman'ın Merkez ilçesinde 65 kişinin yaşamını yitirdiği Sueda Kent Sitesi'nin şantiye şefi ve statik proje mesul Ömer Yılmaz hakkında yakalama kararı çıkartıldı ancak bulunamadı.

Furkan Apartmanı: Gaziantep'in Nizip ilçesinde 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı'nın müteahhitleri Hasan Hüseyin Sever ve Abdullah Devrim Sever halen aranıyor. Sever kardeşler için kırmızı bülten çıkarıldı ancak yakalanamadı. Abdullah Devrim Sever, AK Parti'den 2018 yılında Gaziantep milletvekilliği, 2019 yılında ise Nizip Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu.

Sami Bey Apartmanı: Adana'nın Çukurova ilçesinde 40 kişinin yaşamını yitirdiği Sami Bey Apartmanı'nın müteahhitleri Abdullah Aybaba ile kızı Eda Aybaba Çelik bulunamadı. Sanık baba-kızın yurt dışına kaçtığı tespit edildi ancak baba-kız yakalanamadı. Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Eda Aybaba Çelik'in yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi için İngiltere yetkili adli makamına yazı gönderdi, henüz bir gelişme yaşanmadı.

Ezgi Apartmanı: Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ezgi Apartmanı'nın yıkılması sonucu 35 kişi yaşamını yitirdi. Haklarında "Olası kastla kasten öldürme ve yaralama" suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenen ve 479 gündür de bulunamayan, Kervan Pastanesi'nin sahipleri Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel hâlâ yakalanamadı.

Kavak Apartmanı: Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı'nın şantiye şefi Serdar Çelebi Köse, hakkında yakalama kararı çıkartılmasına rağmen bulanamadı.

Gözde Apartmanı: Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 kişinin yaşamını yitirdiği Gözde Apartmanı'nın sanıklardan Kamil Çöçeli, hakkında yakalama kararı çıkartılmasına rağmen bulanamadı.