Depremin üzerinden 3 yıl geçti, Diyarbakır’daki hastanelerin karot raporları hâlâ açıklanmadı

Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Depremlerde resmî açıklamalara göre 53 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.

Depremlerde hasar gören yapılardan biri Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi oldu. Hastanede, depremler sonrasında çeşitli bölümlerde çatlaklar oluştu. Bu hasarların ardından sağlık emekçilerinin can güvenliğine ilişkin talepleri üzerine hastane binasından karot örnekleri alındı.

Karot örneği alınan bir başka hastane ise günde yaklaşık 5 bin yurttaşın başvurduğu ve 400 yatak kapasitesiyle hizmet veren Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi oldu. Ancak her iki hastanenin de karot test sonuçları, depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kamuoyuyla paylaşılmadı.

“BİLGİ İÇİN DİĞER BAKANLIĞA BAŞVURUN” YANITI

Hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin belirsizlik sürerken, bakanlıkları eleştiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Karot testlerinin açıklanmamasına ilişkin olarak 10 Eylül 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelttiğimiz soru önergesine ‘Önergede yer alan hususlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir’ yanıtı verildi. Bu yanıt üzerine 8 Ocak 2025’te Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi yönelttik. fakat bu önergemiz de yanıtsız bırakıldı” dedi.

SAĞLIK HAKKI CİDDİ RİSK ALTINDA

Karot testlerinin, binaların depreme dayanıklılığını ve güçlendirme ya da yeniden inşa gerekliliğini ortaya koyan temel bir inceleme olduğuna işaret eden Çelenk, “Diyarbakır’da 680 bini çocuk olmak üzere 2 milyona yakın yurttaşın yaşadığı dikkate alındığında, söz konusu hastanelerin durumu sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yurttaşların güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağıdır” dedi.

Maraş merkezli depremden en çok etkilenen Diyarbakur'da 411 yurttaş yaşamını yitirdi, 912 kişi yaralandı. Diyarbakır genelinde 7 bina yıkılırken 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina ise orta hasar aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI

Karot örneklerine ilişkin test sonuçlarının açıklanmamasını bir kez daha Meclis gündemine taşıyan Sevilay Çelenk, “Sağlık Bakanlığı’nın karot sonuçlarına ilişkin olarak yurttaşları gecikmeksizin ve şeffaf biçimde bilgilendirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.

Çelenk, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti: