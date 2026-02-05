Depremin üzerinden 3 yıl geçti, Diyarbakır’daki hastanelerin karot raporları hâlâ açıklanmadı
DEM Parti Milletvekili Sevilay Çelenk, 6 Şubat 2023'teki Maraş merkezli depremlerin üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne ilişkin karot test sonuçlarının açıklanmamasını yeniden Meclis gündemine taşıdı. Çelenk, bu konuda daha önce hem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na hem de Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdiğini hatırlatarak, bakanlıkların sorumluluğu birbirinin üzerine attığını ve sonuçların hala kamuoyuyla paylaşılmadığını belirtti.
Maraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden üç yıl geçti. Depremlerde resmî açıklamalara göre 53 binden fazla yurttaş hayatını kaybetti.
Depremlerde hasar gören yapılardan biri Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi oldu. Hastanede, depremler sonrasında çeşitli bölümlerde çatlaklar oluştu. Bu hasarların ardından sağlık emekçilerinin can güvenliğine ilişkin talepleri üzerine hastane binasından karot örnekleri alındı.
Karot örneği alınan bir başka hastane ise günde yaklaşık 5 bin yurttaşın başvurduğu ve 400 yatak kapasitesiyle hizmet veren Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi oldu. Ancak her iki hastanenin de karot test sonuçları, depremlerin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen kamuoyuyla paylaşılmadı.
“BİLGİ İÇİN DİĞER BAKANLIĞA BAŞVURUN” YANITI
Hastanelerin depreme dayanıklılığına ilişkin belirsizlik sürerken, bakanlıkları eleştiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, “Karot testlerinin açıklanmamasına ilişkin olarak 10 Eylül 2024’te Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelttiğimiz soru önergesine ‘Önergede yer alan hususlarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'ndan bilgi alınmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir’ yanıtı verildi. Bu yanıt üzerine 8 Ocak 2025’te Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi yönelttik. fakat bu önergemiz de yanıtsız bırakıldı” dedi.
SAĞLIK HAKKI CİDDİ RİSK ALTINDA
Karot testlerinin, binaların depreme dayanıklılığını ve güçlendirme ya da yeniden inşa gerekliliğini ortaya koyan temel bir inceleme olduğuna işaret eden Çelenk, “Diyarbakır’da 680 bini çocuk olmak üzere 2 milyona yakın yurttaşın yaşadığı dikkate alındığında, söz konusu hastanelerin durumu sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve yurttaşların güvenliği açısından ciddi bir endişe kaynağıdır” dedi.
Maraş merkezli depremden en çok etkilenen Diyarbakur'da 411 yurttaş yaşamını yitirdi, 912 kişi yaralandı. Diyarbakır genelinde 7 bina yıkılırken 5 bin 494 bina ağır, 2 bin 645 bina ise orta hasar aldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI’NA ÇAĞRI
Karot örneklerine ilişkin test sonuçlarının açıklanmamasını bir kez daha Meclis gündemine taşıyan Sevilay Çelenk, “Sağlık Bakanlığı’nın karot sonuçlarına ilişkin olarak yurttaşları gecikmeksizin ve şeffaf biçimde bilgilendirmesi gerektiğini hatırlatıyoruz” dedi.
Çelenk, Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:
- Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi kolon röntgeni ve beton numuneleri ile yapılan testlerinin sonuçları neden 3 yıldır açıklanmamıştır? Sonuçların kamuoyuna ne zaman duyurulması planlanmaktadır?
- Test sonuçlarına göre hastanenin yeterince sağlam olmadığı tespit edilirse, Diyarbakır halkı bakımından hiçbir mağduriyete sebep vermeksizin, bir güçlendirme veya yeniden inşa faaliyeti için ne tür adımlar atılacaktır? Bu konuda bir bütçe ayrılmış mıdır?
- Sağlık emekçileri ve hastane yönetimi ile düzenli bir iletişim sağlanmakta mıdır? Test sonuçları ve binaların durumu hakkında düzenli bilgilendirme yapılmakta mıdır?
- Deprem sonrası Diyarbakır’daki sağlık kurumlarının onarım ve güçlendirme çalışmaları için ayrılan bütçe ne kadar olmuştur? Bütçenin dağılımı ve öncelikli sağlık kurumlarının belirlenme kriterleri hakkında bilgi verebilir misiniz?