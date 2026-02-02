Depremin üzerinden 3 yıl geçti: Müftülüklere rekor kaynak

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve Türkiye’nin 11 kentinde büyük yıkımlara yol açan depremin yaraları halen sarılamadı. Depremin üzerinden geçen 2 yıl 11 ay 26 güne karşın depremzedelerin barınma krizi aşılamadı. Çok sayıda depremzede konteynerlerde yaşam mücadelesine devam ederken eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim sorunları da çözülemedi. Konteyner kentlerde sık sık elektrik kesintileri yaşandığı bildirildi.

Depremzedelerin yaralarının sarılamadığı deprem kentlerindeki müftülük binaları için ise adeta seferberlik ilan edildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca Osmaniye, Hatay ve Adıyaman’da müftülük olarak kullanılan hizmet binalarının onarımı için 2025 yılında on milyonlarca lira harcandığı belirlendi.

KESE AÇILDI

Cumhurbaşkanlığı yatırım bütçesinden Diyanet’e 2025 yılı için verilen yatırım ödeneğinin kullanım detayları belli oldu. Deprem kentlerindeki müftülük binalarının onarımı için ayrılan ödenekten 2025 yılında 240 milyon TL’lik harcama yapıldığı belirtildi. Harcama kapsamında Hatay, Osmaniye ve Adıyaman ile Kahramanmaraş’taki müftülük binalarının onarımına başlandığı kaydedildi.

Yatırım ödeneğinin harcama detaylarına göre, Adıyaman'daki il müftülüğünün onarımı için 84 milyon TL, Hatay'daki il müftülüğünün onarımı için 85 milyon TL, Osmaniye’deki il müftülüğünün onarımı için ise 70 milyon TL kullanıldı. Kahramanmaraş Elbistan İlçe Müftülüğünün onarım işleri için kullanılan kaynak ise 1 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

2026'DA 520 MİLYON LİRA

Deprem kentlerindeki müftülük binalarına 2026 yılı için ayrılan ödenek ise 2026 Yılı Yatırım Programı’na yansıdı. 2026 yılında, “Deprem bölgesi müftülük hizmet binaları” için kullanılması öngörülen kaynak, 520 milyon TL olarak kayda geçirildi.

∗∗∗

HATAY’DA TOKİ KRİZİ SÜRÜYOR

6 Şubat depremlerinin ardından 3 yıl geçti. Depremde büyük yıkım yaşayan kentlerden olan Hatay’da altyapı, elektrik, ulaşım ve barınma sorunları halen tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Samandağ ilçesinde yapılan ve depremzedelere anahtarları verilen Hıdırbey TOKİ konutlarına çatlak duvarlar, su alan odalar ve çöken girişler nedeniyle taşınamıyor. Oturmadıkları konutlar için gelen aidat ve faturalara tepki gösteren Samandağlı depremzedeler, “Duvarın sıvayla kapatıldığını görmeseydik belki yapılmış gibi gösterilecekti. Kusurların üstünü bir torba çimentoyla örtüp geçiştiriyorlar. Burada can ve mal güvenliğimiz ciddi anlamda tehlikede” diye konuştu. 15 Kasım’da evleri teslim alarak, imzaları attıklarını ama evlere girdiklerinde teslim alınacak durumda olmadığını belirten Metin Yüksek, yetkililerin seslerini duymadığını söyledi.

∗∗∗

3 YIL GEÇTİ, ACILAR DİNMEDİ

Adalet Peşinde Aileler Platformu da dün İstanbul Kadıköy’de depremin 3’üncü yılı nedeniyle "Unutmadık, unutturmayacağız" diyerek bir açıklama yaptı. Depremde kaybedilenlerin anıldığı etkinlikte, aileler adalet talebini bir kez daha dile getirdi. "Unutmak yok, affetmek yok", "3 yıl geçti, adalet gelmedi", "Kamu personelleri yargılansın" yazılı döviz ve pankartlarının açıldığı etkinlikte yaşamını yitirenlerin fotoğrafları taşındı ve karanfiller bırakıldı. Açıklamada "Üç yıl geçti, acı dinmedi. Deprem suçlularından hesabı soracağız" diye konuştu.