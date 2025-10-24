Depremin üzerinden iki sene geçti, sorunlar çözülmedi: Antakya esnafı kesintilere karşı yol kapattı

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay’da altyapı dahil birçok sorun çözülmeyi bekliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Eski Otogar Prefabrik Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaf, son günlerde art arda yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla çarşı önünde toplanarak yolu trafiğe kapattı.

2 YILA RAĞMEN SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

Esnaf, kesintiler yüzünden buzdolaplarındaki ürünlerin bozulduğunu, hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.