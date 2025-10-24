Giriş / Abone Ol
Depremin üzerinden iki sene geçti, sorunlar çözülmedi: Antakya esnafı kesintilere karşı yol kapattı

Hatay’ın Antakya ilçesindeki Eski Otogar Prefabrik Çarşısı esnafı, sık ve uzun süren kesintiler nedeniyle iş yapamaz hale geldiklerini belirterek yolu kapatıp çözüm talep etti.

  • 24.10.2025 14:42
  • Giriş: 24.10.2025 14:42
  • Güncelleme: 24.10.2025 15:21
Kaynak: ANKA
Fotoğraf: ANKA

6 Şubat depremlerinde yıkılan Hatay’da altyapı dahil birçok sorun çözülmeyi bekliyor.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Eski Otogar Prefabrik Çarşısı’nda faaliyet gösteren esnaf, son günlerde art arda yaşanan elektrik kesintilerine tepki göstermek amacıyla çarşı önünde toplanarak yolu trafiğe kapattı.

2 YILA RAĞMEN SORUNLAR ÇÖZÜLMEDİ

Esnaf, kesintiler yüzünden buzdolaplarındaki ürünlerin bozulduğunu, hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olduğunu belirterek, yetkililerden sorunlarına çözüm bulunmasını istedi.

