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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 13:07
  • Giriş: 01.09.2023 13:07
  • Güncelleme: 01.09.2023 13:07
Kaynak: AA
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Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı 8 binanın yıkımı yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların yıkımı sürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde ağır hasarlı 8 binanın çevresinde önlem aldı.

Binalar iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Yıkımın ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

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