Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 16 binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde, 6 Şubat'ta meydana gelen afetin ardından yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar devam etti.

Bu kapsamda ekipler, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 16 binanın çevresinde önlem aldı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Bazı ev sahiplerinin de takip ettiği işlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.