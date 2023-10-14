Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta EXPO 2023 kapılarını açtı

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla düzenlenen EXPO 2023 açıldı.

Yürütülen yoğun lobi faaliyetleriyle 62 ülkenin oyu alınarak 19 Eylül 2018'de Türkiye'ye kazandırılan organizasyon, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla Onikişubat Belediyesi tarafından düzenleniyor.

Yaklaşık 5 yıl süren çalışmalar neticesinde Hasancıklı Mahallesi'ndeki Menzelet ve Sır barajları çevresindeki 747 bin metrekarelik EXPO 2023 Rekreasyon alanı törenle açıldı.

Dev organizasyon kapsamında EXPO 2023 rekreasyon alanına kristal lagün havuzu, kelebek ve uğur böceği bahçesi, idari bina, kafe, restoranlar, lunapark, aquapark, kentin lezzetlerinin tanıtılacağı Arasta Kültür Çarşısı, cami, mevlevihane ve kent kütüphanesi, EXPO kulesi, amfi tiyatro, yeşil yaşam deneyimleme ve inovasyon merkezi, çocuk köyü doğa okulu, nikah sarayı, toplantı salonları, "Toprak ana" kinetik heykeli, hobi evleri, çocuk oyun alanları ile ülkelerin kültür ve medeniyetlerini tanıtacakları hobi bahçeleri yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, ABD, Hollanda, İspanya, Meksika, Almanya ve Filistin'in de aralarında bulunduğu 22 ülkenin katıldığı EXPO 2023'ün yaklaşık 3 ay açık kalması planlanıyor.

Organizasyon çerçevesinde çeşitli etkinlikler yapılacak.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, açılışı yapılan organizasyondan ötürü büyük heyecan yaşadıklarını ifade etti.

EXPO 2023'ün Kahramanmaraş'ın hem ulusal hem de uluslararası arenada tanınmasında önemli katkılar sağlayacağını ifade eden Mahçiçek, projenin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Maçiçek, "Onikişubat Belediyesi bir mucizeyi gerçekleştirdi. Bir ilçe belediyesinin gerçekten Türkiye'de yapamayacağı muazzam bir projeyi gerçekleştirdi. Yani gerçekten bu işler öyle sıradan, kolay olan işler değil. Ben onlarca ülke gezdim. Bu projeyi alabilmek için lobi çalışması yaptım. Bugün o çalışmalarımızın semeresini aldık. Dolayısıyla çok mutluyum." diye konuştu.

Mahçiçek, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta büyük bir afet olduğunu ve insanların büyük travma yaşadığını söyledi.

EXPO alanını ziyaret eden vatandaşların aileleriyle güzel vakit geçirebileceği alanlar yaptıklarını dile getiren Mahçiçek, sivil toplum kuruluşları ve belediyelere, depremzede esnaf için Kahramanmaraş'a katma değer sağlayacak seyahatler düzenlemeleri çağrısında bulundu.