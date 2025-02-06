Depremlerinin ikinci yılında kayıplar anıldı: Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok!

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. Depremde 53 bin 737 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremin ikinci yılında, saatler 04.17’yi gösterirken, hayatını kaybeden yurttaşlar için anma törenleri düzenlendi.

Hatay

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 11 il büyük bir yıkıma uğradı. 11 il arasında olan Hatay, en büyük yıkımın meydana geldiği şehir olarak kayıtlara geçti. 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, en fazla yıkımın yaşandığı Hatay'da hayatını kaybedenler için Köprübaşı'nda yapılan yürüyüşe kentin farklı noktalarından katılmak isteyen Hataylılar, polis barikatlarıyla engellendi.

DEPREMZEDELER GÖZALTINA ALINDI!

Kentin bir çok noktasına polis barikatı kurulurken anma töreni de barikatların ardında gerçekleşti. Saat 04.17’de barikatın kaldırılmasını isteyen vatandaşlarla polis arasında arbede yaşandı. Olaylar sonrası 3 depremzede gözaltına alındı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında 146 kişinin yaşamını yitirdiği Hamidiye Sitesi'nde ve 45 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler, enkaz alanında adalet nöbeti tuttu. Bazı vatandaşlar ise Kahramanmaraş'ta Osman Sayın Spor Salonu önünde bir araya gelerek "unutmadık", "saygı ve özlemle anıyoruz" yazılı dövizleri yere sererek üzerlerine karanfil bıraktı. Programda, yakınlarını kaybeden bazı depremzedeler konuşma yaptı. Kahramanmaraş'taki anma törenlerine CHP'li milletvekilleri katıldı.

Adıyaman

Depremlerini ikinci yılında Adıyaman Valiliği tarafından ''Sessiz Yürüyüş'' düzenlendi. Binlerce vatandaşın katıldığı yürüyüş, Adıyaman Belediyesi önünden başladı. Yürüyüşe, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Osman Varol, CHP’li çok sayıda ilçe belediye başkanı ve milletvekili de katıldı.

Malatya

6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Malatya’da, ilk depremin yaşandığı saat 04.17’de Malatya Hayat Sitesi önünde anma töreni düzenlendi. Çok sayıda vatandaşın katıldığı törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP’li ilçe belediye başkanları ve milletvekilleri de katıldı. Anma töreninde konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Depremin bize öğrettiği en önemli şeylerden birisi; sorumluların ceza almaması. Hem Malatya’da, hem de depremi yaşadığımız birçok ilde maalesef bir tane yerel yönetici, bir tane siyasetçi, bir tane bürokrat ne ceza aldı, ne de yargılandı. Bu cezasızlık kültürü devam ettiği sürece, bu felaketleri yaşamaya devam edeceğimizi biliyoruz'' dedi.

Gaziantep

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ile beraberindeki CHP'li heyet, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Ayşe Polat Sitesi'nin önünde anma töreni düzenledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da yıkılan Emirgan Apartmanı önünde yakınlarını kaybedenler, anma töreni düzenledi. Törene, CHP genel başkan yardımcıları ve CHP’li milletvekilleri de katıldı.

Adana

Adana’da saat 04.17’de hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Depremlerde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan programda, dualar edildi. Anma etkinliğine, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcıları ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Diyarbakır

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen 11 ilden biri olan Diyarbakır’da, hayatını kaybedenler yad edildi. Vatandaşların ve CHP’li milletvekillerinin katıldığı programda, depremde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bırakıldı.

Osmaniye

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, Osmaniye’de 128 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi’nde yakınlarını kaybedenler, bir araya gelerek anma töreni düzenledi. Törene, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya ve CHP’li milletvekilleri katıldı.

Kilis

6 Şubat depremlerinin ikinci yılında, hayatını kaybedenler için Kilis Cumhuriyet Meydanı’nda anma töreni düzenlendi. Törene, CHP’li milletvekilleri katıldı.