Depremzede ailenin kaldığı evde yangın
Kaynak: İHA
Hatay’daki depremin ardından Konya’nın Karapınar ilçesine yerleşen 5 kişilik depremzede ailenin kaldığı ev, çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Karapınar ilçesi Hacı İsa Mahallesinde çıktı. Hatay’daki depremden sonra Karapınar ilçesine gelen Gazi Yetim ailesiyle birlikte burada yaşamaya başladı.
İnşaatlarda geçimini sağlamaya başlayan Gazi Yetim’in kaldığı evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta zarar meydana geldi.
Yangın sonrası polis ve itfaiye yaptığı incelemede yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
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