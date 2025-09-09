Depremzede değil devletzedeyiz!

Maraş merkezli 6 Şubat depremi sonrası sosyal konut için Malatya Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce (Haçova) Mahallesi’nde 216 tapulu özel mülkiyetin ‘‘Re’sen Kamulaştırmasız El Koyma Suretiyle Tescil” işlemi yapılmasının ardından şimdi de yeni sorunlar yaşanıyor. Yaz boyu sık sık su elektrik, su ve internet kesintisi ile karşı karşıya kaldığını söyleyen mahalleli ‘‘Bunu bilinçli yaptıklarını düşünüyoruz. Hiçbir hizmet gelmiyor. Son zamanlarda artık çöplerimiz de toplanmıyor, hastalık yuvası oldu. Kanalizasyonlarımız dışarıda. TOKİ evleri yapıldıktan sonra mahallemiz bitti. Sürekli sularımız kesiliyor, böyle nasıl yaşayalım?” diye sordu.

İkizce’de yol, internet, kanalizasyon ve re’sen el konulan arazi sorunlarının ardından bu kez günlerce süren su kesintileri yurttaşın tepkisine yol açtı. Mahalle sakinleri, MASKİ ve belediye ekiplerinin altyapı çalışmalarındaki koordinasyon eksikliği nedeniyle hem susuz kaldıklarını hem de çöplerin toplanmadığını öne sürdü.

ÖNCE EVLERİMİZE EL KONDU

İkizce’de yaşayan Hüseyin Gemici, ‘‘Önce İkizce’ye evlerimize el koydular. Evlerimizi, köyümüzü, kentimizi yıktılar, yerle bir ettiler. Yerlerine yeni binalar diktiler. Şimdi de alt yapı sorunları ile karşı karşıyayız’’ dedi. Gemici ‘‘İkizce tarihi itirabiyle 4 yerde yerleşti. Biri çok eski, biri ondan sonra inşa edilen. TOKİ’nin el koyduğu tarlalarımızın arsalarımızın, evlerimizin olduğu ve en kıymetli araziye kamulaştırmaksızın el konulma yapıldı. Şimde de köye de da verilmiyor. TOKİ inşaat sırasında su borularına zarar veriyor, MASKİ’nin onarması gerekiyor ama yapmıyor. Görmezden geliyorlar, aylardır köyümüz susuz. Günümüzde yaşanmaması gereken bir mağduriyet yaşanıyor’’ dedi. Kamulaştırmasız el konulma sırasında da ciddi mağduriyetler yaşandığını anlatan Gemici ‘‘Yaşamımdaki tüm kazancımı bir günde yıktılar. Çevre Bakanlığı’na kadar gittim, kimse beni dinlemedi. Biz depremzede değiliz. Biz devletzedeyiz. Çünkü deprem bizim evlerimizi yıkamadı, sağlam yapmıştık ama devlet gelip yıktı. Biz depremden evlerimizi kurtardık ama devletten kurtaramadık’’ diyerek yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Bu şekilde 30’un üzerinde ev yıktıklarını söyleyen Gemici, şöyle devam etti:

‘‘Benim evim 3 katlıydı. Depremde tek çizik almadı ama devlet yıktı. 5 buçuk dönüm arazim vardı. İçinde kayısı ve hayvancılık işletmem bulunuyordu. Hayvancılık, kayısıcılık hepsi bitti. Çünkü artık arazim yok. Ben organik tarım yapıyordum. Domates, biber, salatalık, reyhan, aklınıza ne gelirse hepsini yetiştiriyordum. Burada üretim merkezini ortadan kaldırdılar. Hayvancılığı bitirdiler, kayıcı, ema, erik, armut ağaçlarım vardı hepsini kestiler. Tüm bu mağduiyetlerin yanında son aylarda köyde sularımız da sürekli kesiliyor. Bir taraftan yıkıyorlar, yıkamadıkları yerleri de suları keserek mağdur ediyorlar. Yaz boyu sürekli sular kesildi. Bazen diyorlar ki ‘gece 4 gibi verip keseceğiz’ Bazen insanlar sabaha kadar uyumuyor ki saat 3-5 bidon su alabilsinler. 2 aydır böyle. MASKİ’yi aradığımızda ‘Haberimiz yoktu’ diyorlar. TOKİ burada inşaat için dinamitler patlatıyor, su hatları da zarar görüyor. Yıldırıp kalanları da kaçırmak istiyorlar.’’

Hüseyin Gemici

İkizceli yurttaş

AYLARDIR SORUN VAR

Mahalleli Umut Büyüktaş ise yaşananları şöyle anlattı: ‘‘Mahallede her taraf kazıldı, internet koparıldı, elektrik çoğu zaman yok, su zaten yok. İnsanları mağdur ediyorlar. Bir aydır bölgede bir kanalizasyon çalışması var. Yerler eşildi, bu yüzden yollar kapandı, elektrik hatlarına zarar verildi. Çalışmalardan dolayı internet zaten bir aydır bölgede yok. Sular sorunlu. Bir hat yeni TOKİ’lere verildiği için ve bölgede konteyner kent olduğu için su yetersiz kalıyor. 96 tane ev mağduruz. Son 2-3 aydır her gün gün yok su kesintisi var. Sadece belli saatlerde su veriliyor. Bize verilen yanıt ‘bölgede çalışma olduğundan dolayı’ diyorlar ama bölgede çalışma yok. TOKİ’nin inşaat çalışmalarından dolayı bölgede aşırı toz var, birkaç yıl sonra hastalıklar burada artacak. Bilinçli yapıldığını düşünüyoruz. Bir yıldırma politikası var.’’

Umut Büyüktaş

∗∗∗

YETKİLİLER İLGİSİZ

Habip Gemici ise yaşanan sorunlara hem MASKİ hem de Malatya Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin ilgisiz kaldığını söyledi. Habip Gemici, şunları söyledi: "MASKİ’yi aradığımızda burada su sorunu yokmuş gibi davranıyor. TOKİ ne zaman buraya girdi bu sorunlar başladı. İnternetimiz yok, burada öğrencilerimiz var, servisler buraya giremiyor. Her yer kazılmış durumda. Mahrumiyet yaşıyoruz."