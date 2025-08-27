Depremzede hakkı enkazın altında

6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında Kilis’te yer alan bitişik iki binadan biri ağır hasarlı, diğeri ise hafif hasarlı olarak işaretlendi. Ağır hasarlı bina ile ortak temel ve taşıyıcı duvar üzerinde bulunması nedeniyle hafif hasarlı bina da yıkım çalışmalarında yerle bir oldu. Yıkım esnasında yaşananlar ve hafif hasarlı binanın hak sahiplerinin başına gelenler, “Ancak Türkiye’de olur” dedirtti.

6 Şubat depremlerinin ardından başlayan hasar tespit çalışmalarında, Kilis’te bulunan 79 dış kapı numaralı binalardan biri, “Ağır hasarlı” olarak tespit edildi. Dış kapı numarası 79 olan ancak iç kapı numarası farklı olan binalardan biri ise “Hafif hasarlı” olarak kaydedildi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMASI

Hasar tespit çalışmalarında çekilen fotoğrafların, “Binaların tabliyelerinin ve duvarlarının ortak olduğunu gösterir nitelikte” olmadığı belirtildi. Öte yandan binaların döşeme seviyelerinin farklı olduğu ve ortak taşıma sistemleri bulunmadığı savunuldu.

Hafif hasarlı binada hak sahibi olan yurttaş, tespit çalışmalarına itiraz etti. İtiraz dilekçesinin ardından teknik personel tarafından yapılan yeniden incelemede, hafif hasarlı yapının ağır hasarlı yapı ile ortak taşıyıcı sisteme sahip olduğuna yönelik rapor düzenlendi. Ancak AFAD, raporu uygun görmedi. AFAD’ın raporu uygun görmemesinin ardından yıkım çalışmalarına başlandı. Ağır hasarlı binanın yıkımı esnasında, “Yıkılmaması gereken” hafif hasarlı binanın da yıkıldığı öğrenildi.

BÜYÜK MAĞDURİYET

Yıkılmaması gereken binaları yıkılan yurttaşlar, yıkımın hangi kurum tarafından yapıldığına yönelik bilgi talep etse de talepleri karşılanmadı. Hak sahiplikleri, ağır hasarlı binada görünmeyen yurttaşlar, evleri yıkılan depremzedelerin yararlandığı haklardan da yararlandırılmadı.

Mağduriyetlerini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD aracılığıyla gideremeyen yurttaşlar, Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvurdu. Kamu Denetçiliği Kurumu, “Başvuranın hak sahipliğinin sağlanmasına yönelik gerekli işlemlerin tesis edilmesi” konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD’a uyarıda bulundu.