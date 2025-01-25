Depremzede işçi kazandı

Emek Servisi

Malatya’da faaliyet gösteren Baykan Denim’de 6 Şubat depremleri sonrası işten çıkarılan depremzede işçilerin verdiği mücadele kazanımla sonuçlandı. 6 Şubat 2023’te meydana gelen Maraş merkezli depremler sonrası başka şehir veya köylere taşınmak zorunda kalan tekstil işçileri Baykan Denim tarafından işten çıkarılmış, işveren işçilere tazminat ödemeyi de reddetmişti.

İşine son verilen 28 depremzede işçi, Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) ve Temiz Giysi Kampanyası ile birlikte fabrikanın üretim yaptığı uluslararası firmalara ulaştı. İşçiler, aralarında Zara, Pull&Bear, Bershka gibi markaları kapsayan İspanyol Inditex grubu, İngiliz markaları Next, Marks & Spencer, Asda, İskandinav markaları Jack & Jones, Vero Moda, Gina Tricot, Varner ve ABD markası olan Urban Outfitters’ın olduğu firmalara ulaşarak uğradıkları hak kaybını anlattı.

TEDARİK ZİNCİRİNE BASKI MÜCADELENİN PARÇASI

BİRTEK-SEN, sürece ilişkin yaptığı açıklamada markaların çoğunun Baykan Denim’in işçilere tazminat ödememesinin kendi şirket standartlarının ihlali olduğunu kabul etmiş olsa da işçilere bireysel olarak dava açmayı önerdiğini kaydetti.

Yalnızca Inditex grubunun tedarik zincirindeki işçilerin ağır insan hakkı ihlaline uğramasına ilişkin sorumluluk aldığı belirtilen açıklamada şirkete karşı yasal yollara başvurmamış tüm işçilerin tazminatının ödendiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Aralık 2024’te Baykan Denim, şirkete karşı yasal yollara başvurmayan tüm mağdur işçilere tazminat ödedi. Ek olarak, Ocak ayında şirkete dava açan işçilere ödenmesi gereken kıdem tazminatı ve dava masrafları Baykan Denim tarafından ödendi. Toplamda 1.136.435,92 TL ödeme yapıldı. Kalan 10 işçi ise şirkete karşı açtıkları davayı sürdürmeye karar verdi. Bu süreç sadece bize müracaat eden 28 işçiyi içerse de, fabrikadan tazminatsız olarak işten çıkarılan işçilerin sayısı 270’i buluyor. Onlar için de adalet tecelli etmelidir.”

Temiz Giysi Kampanyası Türkiye Koordinatörü Bego Demir sürece ilişkin “Bu vaka göstermektedir ki, sorumluluğunu yerine getirmeye istekli bir marka, tedarik zinciri üzerinde kritik bir etkiye sahiptir ve işçilerin haklarını korumak için önemli adımlar atabilir” dedi. BİRTEK-SEN Malatya Temsilcisi Halime Sancak da şunları söyledi: “Bu tür olumlu örneklerin artması ve işçileri sadece üretim çarkının bir parçası haline gelen sömürü düzeninin ortadan kalkması için mücadele etmeye devam edeceğiz.”