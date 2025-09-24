Depremzede işçiler hakları için ses yükseltti

Emek Servisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı deprem konutları köy evleri projesinde çalışan işçiler, uzun süredir devam eden maaş sorunlarını dile getirmek için eylem yaptı.

Daha önce Adıyaman Valiliği önünde toplanarak Vali Osman Varol ile görüşen işçiler, görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine İl Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı. Farklı illerden çalışmaya gelen yaklaşık 150 işçi, "Depremin korkunç yüzünü gören bizler, ne yazık ki bugün yeni bir depremle yıkıldık. Beş aydır tek bir kuruş para alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

ANKA’nın aktardığına göre işçiler adına konuşan Emre Çiftehan, firmaların kendilerini kölelik koşullarında çalışmaya mahkûm ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Bizler 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak isteyen inşaat emekçileriyiz. Bizler bu toprağın çocuklarıyız kimimiz Malatyalı, kimimiz Elazığlı, kimimiz de Adıyamanlıyız. Depremin korkunç yüzünü gören bizler, ne yazık ki bugün yeni bir depremle yıkıldık. Beş aydır tek bir kuruş para alamıyoruz. Biz konteynerde ve çadırda komşularımızı düşünerek sabrettik, çalışmaya devam ettik. Ancak firma, ‘para almadığınız yerde niye çalışıyorsunuz, işi bırakıp gitseydiniz’ diyerek adeta aklımızla alay etmektedir. Bugün anlaşma yaptığımız firma sessiz sedasız feshedildi, minare kılıfına uyduruldu. İçinde böceklerin cirit attığı mutfaklarda pişirilen yemekleri yiyoruz. İnsan onuruna yakışmayan yerlerde yatıyoruz. Bizler ne dilenmeye ne de duygu sömürüsü yapmaya geldik. Bizler sadece alnımızın terini, çocuklarımızın rızkını istiyoruz."