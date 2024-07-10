Depremzede işçiyi mobbing öldürdü

Bahar GÖNÜL

Tez-Koop-İş, üyesi Cihangir Emre Küçüker’in uğradığı mobbing sonucu intihar ettiğini açıkladı. Sendikanın yaptığı açıklamaya göre 6 Şubat depremlerinde Malatya’da annesini, babasını, kardeşini ve birçok akrabasını kaybeden Küçüker’in Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından burada çalışmaya zorlanması nedeniyle yaşamına son verdiği ifade edildi.

Küçüker, Malatya’da yaşamını sürdürmesinin ruh sağlığını olumsuz etkilemesi nedeniyle geçen yıl TKDK Manisa İl Koordinatörlüğü’nde görevlendirildi.

Ancak bu görevlendirme geçen hafta iptal edildi. Küçüker, tekrar Malatya İl Koordinatörlüğü’ne dönmeye zorlandı. Malatya’da yaşamını sürdürmekte güçlük çeken Küçüker, yaşamına son verdi.

Küçüker’in TKDK yönetimine mağduriyetini sözlü ve yazılı olarak dile getirdiğini söyleyen kuzeni Cebrail Ararat kesinlikle dikkate alınmadığını vurguladı.

Ararat,"Cihangir, üzüntüsünden Malatya’da durmak istemedi. TKDK’de ziraat mühendisi olarak çalışıyordu; geçici görevlendirmeyle Manisa’ya tekrar tayin istedi. Bir senedir Manisa’daydı, kendini toparlamaya çalışıyordu. Dilekçe verse de hiç dikkate almadılar. TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç da üzerine düşmedi. TKDK Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı da oralı olmadı. Kesinlikle görevlendirmelerin iptal olacağını söylüyorlar, herkesin kadrosunun bulunduğu ile atanacağı şeklinde talimat veriliyor” dedi.

Mobbing sonucu yaşamına son vermesinin iş cinayeti niteliği taşıdığını belirten Tez-Koop-İş Sendikası duyurusunda, “Tez-Koop-İş Sendikası olarak, bir çalışanın mobbing sonucu yaşamına son vermesinin, bir iş cinayeti niteliği taşıdığını vurguluyoruz. Çalışanların yalnızca fiziksel değil sosyal ve ruhsal yönden de sağlıklı durumda olmasının önemsendiği, mobbing ve kayırmacılığın son bulduğu bir çalışma yaşamı için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiyor; Cihangir Emre Küçüker’i ve işverenlerin haksız/hukuksuz uygulamaları sonucu yaşamını yitiren tüm işçileri özlem ve saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verdi.