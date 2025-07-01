Depremzede müzisyen yarışmada birinci oldu

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Adıyaman’da yaşayan Dicle Hayat Dağdeviren, 6 Şubat’ta Maraş merkezli depremlerde annesi ve kardeşini kaybetti.

Yaklaşık 11 yıldır piyano çalan Dağdeviren, 10. Uluslararası Little Mozart’s Piyano, Keman Festivali ve Yarışması’na katılmaya karar verdi.

Deprem konulu eserleriyle Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde düzenlenen yarışmaya katılan Dağdeviren, piyanoda çaldığı eserleriyle birinci oldu.

Yunak Evleri’nde düzenlenen festival ve yarışma sonrasında konuşan Dicle Hayat Dağdeviren, “16 yaşındayım, küçüklüğümden beri müzik ile ilerlemek istedim. Bu besteyi depremden sonra annem ve kardeşimin de ölümünden esinlenerek yaptım. Aynı zamanda bu bestem Adıyaman Belediyesi tarafından hazırlanan deprem belgeselinde film müziği olarak kullanıldı. Eminim ki onlar da benim bestelerimi duyuyorlardır” dedi. Yarışmada kazananlara ödülleri törenle takdim edildi.