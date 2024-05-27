Depremzede öğrenciler belirsizliğe savrulacak

Hatay’da depremle yıkılan Osman Ötken Lisesi’nin öğrencileri, MEM tarafından eğitim gördüğü Rauf Bey Yaşam Gemisi’nden çıkarılarak Antakya’ya götürülmek isteniyor. Veliler sürecin belirsizlikle yürütülmesine tepkili.

İlayda KAYA

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Osman Ötken Anadolu Lisesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı. Okulları yıkılan öğrenciler, yardım için kente gönderilen İskenderun'daki Yaşam Gemisi'nde eğitimlerine devam etti. Bir yıla yakın süredir söz konusu yaşam gemisinde eğitimlerini sürdüren öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü (MEM) tarafından Antakya'ya dönmeleri gerektiği belirtildi. Belirsizlikle karşı karşıya olduklarını söyleyen veliler ve eğitimciler "Çocuklar Antakya’ya giderse öğretmenler tayin isteyebilir, ulaşım sorunu yaşanabilir, bütünlük bozulacak. Çocuklarımızın 1 yıl daha burada eğitim görmesini istiyoruz" dedi.

Depremde İskenderun’daki Osman Ötken Anadolu Lisesi ağır hasar aldı, bazı bölümleri yıkıldı. Ardından yıkım kararı alınan okulda okuyan öğrenciler Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi’nde eğitime devam etti. Burada yatılı olarak okuyan öğrenciler, MEM tarafından Antakya’ya gönderilmek istendi. Müdürlük ile görüşen veliler, öğrencilerin en az 1 sene daha yaşam gemisinde eğitim görmelerini istediklerini kaydetti.

ULAŞIM SORUNU

Osman Ötken Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisinin velisi olan İnal Öfkeli, liseye sınavla öğrenci alındığını ve okulun yatılı olduğunu söyledi. Öfkeli, şunları söyledi: “Çok başarılı öğrencilerin okuduğu bir okul. Geçen sene binası yıkık olduğu için çocuğum, Karadeniz Lifeship Rauf Bey Yaşam Gemisi’nde eğitim gördü. Başta yatılı okumasını istemedik. Çünkü çocuklarımız hem bizden uzak olacaktı hem de depremin travması vardı. Sonra en sağlıklısının böyle olmasına karar verdik, en azından bir binada olmayacaklardı, barınma, ulaşım problemleri olmayacaktı. Biz bu yıkımın içinde olmamalarından memnunduk. Şimdi Antakya’ya getirilmek isteniyor. MEM ile görüştük. Yetkililer, Antakya’da okulları güçlendirmek istediklerini söyledi ve oraya götürülmesi taraftarı. Binayı güçlendiriyorlar da çevresi ne olacak? Binaların çevresi yıkık halde. Çocuklar Antakya’ya giderse öğretmenler tayin isteyebilir, ulaşım sorunu yaşanabilir... Biz çocuklarımızın 1 yıl daha burada eğitim görmesini istiyoruz. Gemi sahibi; çocuklarımıza burs veriyor, konaklamasını karşılıyor, ulaşım sorunu yok, yemeklerini de yiyorlar. Bu çocukların düzenli bozulmasın.”

DÜZENLERİ BOZULACAK

Okulda çocuğu eğitim gören bir veli de yetkililere seslenerek şunları söyledi:

“Burada şartlar iyileşmedi. Çocuklarımızın eğitimini sağlıklı ve güvenli bir ortamda görmesini istiyoruz. Çocukların alıştığı düzeni daha nasıl bozacaksınız? Çocukların dönmesi halinde barınma ve servis sorunları baş gösterecek.”

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ÖĞRENCİLER BAŞARILI VE DEPREMZEDELER

Eğitim-Sen Hatay Şube Başkanı Özgür Tıraş da öğrencilerin süreçten olumsuz etkilenebileceğini kaydetti. Tıraş, velilerle iletişimde olduklarını aktararak şunları söyledi:

“Bu okul nitelikli bir okul. Adrese kayıtlı okullardan biri değil. Okul binası zarar görünce yaşam gemisine geçildi. Oraya bazı öğrenciler gidemedi ve nakil oldular. Gidenler ise gemide kalmaya başladı. İskenderun’a bazı veliler taşındı, bir düzen oluşturuldu. Bu sene ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebiyle öğrenciler Antakya’ya getirilmek isteniyor. Milli Eğitim’in neye göre getirdiği belli değil. Orta hasarlı binalar onarılıyor ancak onarımın ne zaman biteceği belli değil. Çocuklar pansiyonlu okulda kalıyor, nerede kalacaklar belli değil. Bu belirsizlik içinde veliler tedirgin. Öğrencilerle, velilerle, öğretmenlerle ortak bir çözüme gidilmeli. Bu depremzede çocuklar koşulları her ne kadar aynı olmasa da Ankara’daki İstanbul’daki nitelikli aynı sınavlara giriyorlar ve bir başarı elde ediyorlar. Bu çocukların depremzede olduğu unutulmasın.”

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KAOS ÜSTÜNE KAOS YAŞANDI

Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Deveci, velilerin süreçteki belirsizliğe tepkili olduğunu söyledi. Deveci, şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencileri, Antakya’ya getirmek istiyor. Ama hangi binaya geçilecek belli değil. Sormamıza rağmen yanıtlanmıyor. Öğrenciler ve veliler bu belirsizliğe girmek istemiyor. 1 sene daha İskenderun'da devam etmek istiyorlar. Veliler tüm düzenini İskenderun’a taşıdı. Öğrenciler adapte oldu. Şimdi tekrar düzen değiştiriliyor. Buradaki sorunu ilk etapta ortaya çıkaran MEM’in kendisi. En başında böyle yapmamalıydı. Depremin üzerinden 6-7 ay geçmişken bir okul inşa edebilirlerdi. Bir sorumsuzlukla çocukları İskenderun’a gönderdiler. Daha önce yarattıkları kaos başka kaoslar doğurdu. Şimdi çocuklar Antakya’ya gelmesi isteniyor. Veliler bu belirsizliği kabul etmiyor. Peki, soruyoruz: Birçok okul ikili üçlü eğitim sürerken bu lisenin öğrencileri nereye getiriliyor? Bunca sıkıntı içinde servis ücretlerini ödemekte zorluk yaşayacak velilerimiz için ne düşünülüyor?”