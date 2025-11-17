Depremzede öğrencilerden geriye dönük kira istendi

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nün ekim ayında Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’ndan alınarak Egeliyiz Konaklama Yemek Hizmetleri Gıda Turizm İnşaat Ltd. Şti’ne devredilmesinin ardından depremzede öğrencilerden geriye dönük kira talep edilmeye başlandı.

Daha önce ücretsiz konaklayan depremzede öğrenciler, Ekim-Kasım-Aralık aylarına ilişkin 9 bin 500 TL’lik ücretin kısa süre içinde ödenmesinin istendiğini, itirazların ardından bu tutarın 19 bin TL’ye yükseldiğini belirtti.

Öğrenciler, değişikliğin kendilerine duyurulmadığını, başvuru dönemleri kapandığı için KYK yurtlarına geçemediklerini ve barınma hakkının ihlal edildiğini ifade etti.

Gaziantep’te depremi yaşayan ve Ege Üniversitesi’nde öğrenim gören Deniz Sinem Özpolat, ücretsiz konaklama uygulamasının özelleştirme sonrası aniden sonlandırıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Normalde depremzede öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmiyordu depremden bu yana. Ama yönetim değişince, yurt özelleşince bir anda bizden ücret istemeye başladılar. Ve bunun duyurusu dönem içinde yapıldı. Dönemin en başında asla bununla ilgili bilgi verilmedi. Geçen sene biz sürekli sorduğumuzda da 'Hayır ödemeyeceksin, seneye de böyle bir şey olmayacak. Özelleşse de böyle bir şey olmayacak' denmişti. Sonrasında bizi ilk 30 Ekim tarihinde aradılar, '7 Kasım'a kadar aidatı ödeyin' diye… 9 bin 500 TL aidat. Ve bu bir öğrenciyi çok zorluyor. Çünkü KYK bursu bile 3 bin TL. Ve bizden bir anda böyle bir miktarı tam vize haftamızda istediler. Ne yapacağımızı şaşırdık.

"20 KASIM’A KADAR 19 BİN TL’Yİ ÖDEMEMİZİ SÖYLEDİLER”

Bu sefer de duyuru gruplarımızdan WhatsApp’tan bazı mesajlar aldık. Orada da bize 'Bazı depremzedeler ödemeyecek; evi yıkılanlar ya da birinci dereceden kaybı olanlar' deniyordu. Ama bazı gruplarda ise direkt 'Depremzedeler ödemeyecek' dendi. O da bir kafa karışıklığı yarattı. Biz bunu da öğrenebilmek için yine başvurduk, bize yine bir bilgi verilmedi. Sonrasında telefonla tekrar aranmaya başladık. 20 Kasım’a kadar 19 bin TL’yi ödememizi söylediler ve bunu söyledikleri tarih 5 Kasım. Asgari ücret 22 bin TL iken, yani ben bir öğrenci olarak derslerimi bıraksam, işe girsem bir ay sonunda ancak o parayı kazanabileceğim ama bana verdikleri süre iki hafta. Çoğumuzun eve çıkabilecek bir durumu yok. KYK başvuruları kapandı. Eğer bize bu bilgi daha önceden verilseydi büyük ihtimalle KYK başvurularımızı yapıp KYK’ya geçerdik. Ama yurda herhangi bir ücret ödemeyeceğimiz için, hem çok fazla tıpçı arkadaş kalıyor hastaneye yakın olduğu için, ya da direkt kampüsün içinde olduğu için diğer fakültelere yakın olduğu için kalıyorduk aslında. Ama yemekhanesi yok, çamaşırhanesi kötü. Yurtta birçok sorun varken hâlâ bizden bu ücreti bekliyorlar ve şunu da unutmamak lazım. Depremin hâlâ 3. yılı bile dolmadı, birçok yer yıkıldı. İnsanlar hâlâ konteyner evlerde kalıyor. Benim evim yıkılmadı ama babamın iş yeri yıkıldı ve ekonomik olarak eski gelir düzeyimize, deprem öncesindeki zamana ulaşamadık. Bu yüzden de istenen ücreti zaten ödeyemiyoruz. Yani burada biz zaten depremden dolayı mağdurken ve o yaralar sarılmamışken bir de üstüne yurt tarafından mağdur ediliyoruz. Bu bize vize haftamızda söylendiği için o da bizi ekstra zorladı. Şu anda aslında ne yapacağımızı tam olarak bilemiyoruz. 60 arkadaşımızla görüştüm ve ödeyemeyeceklerini söylediler çünkü öyle bir durumları yok. Bize aslında belli bir süre verilseydi, dönem sonuna kadar. Biz zaten öbür dönem başımızın çaresine bakacağız. Ya da seneye bir zaman belirleseler KYK başvurularımızı yapacağız. Ama hem başvurular kapandı hem ev kiraları çok fazla ve öğrenciler olarak aslında mağdur ediliyoruz."

“200–300 DEPREMZEDE ÖĞRENCİNİN BARINMA HAKKI GASP EDİLİYOR”

Adıyaman’dan üniversite için İzmir’e gelerek üç yıldır öğrenci köyünde kalan Sinan, kira talebinin öğrencileri çıkmaza sürüklediğini söyledi. Sinan, yaşadığı durumu şu şekilde özetledi:

“Kasım ayının başında bizi öğrenci köyünün yönetiminden belli başlı numaralar arayarak depremzede öğrencilerden artık para alınacağı söylendi. Bu paranın 7 Kasım’a kadar 9 bin 500 lira olarak yatırılması gerektiği söylendi. Bu durumda biz çok zorlandık, şaşırdık. Bütün öğrenciler arandı; yaklaşık 200–300 kişi olduğu söylendi. Bu konu doğrultusunda biz tepkimizi ortaya koyduk. Benim sormak istediğim soru şu: Madem öğrencilerden para alacaktınız, bu paraları neden dönemin başında almadınız? KYK yurtlarının sonuçları bitti. Kimse KYK’ye yerleşemiyor şu anda, ilk başvurular bitti.”

"KYK YURTLARINA DA YERLEŞME İMKÂNIMIZ KALMADI, ÇÜNKÜ BAŞVURULAR BİTTİ"

Yüksek lisans öğrencisi Birol ise dönem başında kendisine “depremzede olduğun için ücret ödemeyeceksin” denildiğini, ancak özelleştirmenin ardından bu hakkın iptal edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu dönem öğrenci köyüne yerleştiğimde, ilk girdiğimde depremzede olmama rağmen o kontenjanda sayılmadım. Ama daha sonra okulumuzun SKS’si bu durumu fark ettiğinde, 'Sen depremzedesin, artık ödeme gerek yok' dedi. Ben de daha önce ödemiştim, onu ne yapacağım dediğimde 'Bu sana iade edilecek' dendi. Fakat o haftanın sonunda okulumuzun yurdunun özelleştiğini öğrendim ve yurt yönetimine gidip konuştuğumda artık depremzede muafiyeti olmayacağını ve paramın bana geri ödenmeyeceği söylendi. Bir de bundan böyle kısa bir zaman içerisinde diğer arkadaşlarımın da hızlıca ödeme yapmaları gerektiği söylendi. Fakat bu kadar kısa bir zaman içerisinde ödeme yapamayacağımız gibi, zaten KYK yurtlarına da artık başvurup yerleşme imkânımız da kalmamıştı. Çünkü hem başvurular bitmişti hem de yerleştirmeler bitmişti."