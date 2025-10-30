Depremzede öğrencilere fatura: Yurt muafiyeti kaldırıldı

İlayda SORKU

İzmir depreminin yıldönümünde, depremzede öğrencilere bir darbe daha vuruldu.

Ege Üniversitesi’nin her yıl uyguladığı fahiş zamlarla gündeme gelen Öğrenci Köyü’nde kalan depremzede öğrenciler, bir süredir yararlandıkları yurt ücreti muafiyetinin sona erdiği haberini aldı.

6 Şubat Maraş depremlerinden etkilenen 11 ilden gelen öğrencilere, 9 bin 500 liralık yurt ücretini 7 Kasım’a kadar ödemeleri gerektiği bildirildi.

Deprem bölgesinden gelen öğrenciler, bu uygulamanın hem zamanlama hem de içerik açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

Öğrenci Köyü’nde kalan bir depremzede öğrenci yaşananları şöyle anlattı:

“Beni resmi bir numara aradı. Diğer arkadaşlarımı da aramışlar. Bir anda 9 bin 500 TL talep ettiler. Bir hafta içinde ödememiz isteniyor. Bu parayı bulmamız imkânsız. Depremzede statüsünün geçici olduğunu biliyoruz ama bunun dönem ortasında, öğrenciler barınma planlarını yapmışken kaldırılması çok yanlış. KYK başvuruları kapandı, ev kiraları zaten fahiş. Kimse yurttan çıkamaz. Herkes mecbur bırakıldı. İmkanı olan da mağdur, olmayan da.”

“MAĞDUR EDİLDİK”

Öğrenciler, ilk hedeflerinin bu dönem için uygulamanın tamamen iptal edilmesi olduğunu, eğer bu mümkün olmazsa en azından sömestr sonrasına ertelenmesini talep edeceklerini belirtti.

“Biz indirim değil, zaman istiyoruz” diyen öğrenciler, bir haftalık ödeme süresinin gerçek dışı olduğunu vurguladı. “9 bin 500 lira bir haftada ödenmez” diyen bir öğrenci şunları söyledi:

“Asgari ücretin neredeyse yarısı. Ailesinin durumu ne olursa olsun, kimse bu kadar kısa sürede bu parayı bulamaz. Zaten depremde ailesini kaybeden arkadaşlarımız var. Onlardan bile ücret istiyorlar, nasıl bulunacak bu para? Bu kadarını beklemiyorduk, mağdur edildik.”