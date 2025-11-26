Depremzede öğrencilere ödeme baskısı: Kartlar kapatıldı, çıkış tehdidi arttı

İlayda SORKU

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde kalan depremzede öğrenciler, üniversite yönetimi ve işletmeyi devralan şirket tarafından hiçbir resmi bildirim yapılmadan giriş kartlarının kapatıldığını belirtti. Öğrenciler, vize haftasında yaşanan bu uygulamanın barınma hakkını fiilen askıya aldığını, ödeme yapmadıkları gerekçesiyle yurttan çıkarılmakla tehdit edildiklerini aktardı.

Kartı kapatılan öğrencilerden biri, sürecin başından beri belirsizlik içinde bırakıldıklarını söyleyerek şunları ifade etti: “Öğrenci Köyü’nde işler asla yasal ve resmi bir süreç içerisinde ilerlemiyor. Köyün özelleştiğini dahi blok yöneticilerimizin attığı ‘blok yöneticiliğim iptal edildi’ mesajlarından yaptığımız çıkarımlarla ve sonrasında gruplara atılan yeni IBAN bilgilerinde Egeliyiz şirketinin isminin görünürlüğüyle anladık.”

Ödeme taleplerinin önce söylenti olarak yayıldığını ve ardından telefondan bildirildiğini anlatan bir öğrenci, “Yapılan aramalarla 7 gün içerisinde kasım ayı aidatını yatırmamız istendi. Bu süreçte yalnızca bir kere arandım, metroda olduğum icin açamadım fakat iner inmez dönüş yaptım. Sabit hat olduğu için ulaşamadım. Ardından herhangi bir bilgilendirme olmadı. Buna rağmen dersime gitmek için yurttan çıkarken kartımın kapatıldığını öğrendim. Şu anlık araç girişinden çıkabileceğim ama acilen müdüriyete gitmem gerektiği söylendi” ifadeleriyle yaşananları aktardı.

“Müdüriyete gidip bilgilendirme dahi yapılmadan kartımı kapatamayacaklarını söylediğimde, gelen talimatın bu yönde olduğu ve yapacak bir şeyleri olmadığını, yetkili olmadıklarını söylediler” ifadelerini kullanan öğrenci, “‘O kadar röportajlar verildi, haber yapıldı. Bir aydır ortalıkta haber dolanıyor, bilmiyor olamazsın, gelip sorsaydın’ gibi beyanlarda bulundu” diye konuştu.

“EVET MÜŞTERİSİNİZ”

Öğrenciler, BirGün’e yaptıkları açıklamada şunları söyledi: “Yurtta kalan bir öğrenci olduğumu, müşterileri olmadığımı söylediğimde ise ‘köy özelleştiği için evet müşterisiniz, bunlar işin hukuki süreci zaten kazanırsanız para iadeniz yapılır’ dendi. Şu an güncel olarak 19 bini acilen göndermemizi aksi takdirde odamı boşaltmamı isteyeceklerini söylediler. Şu an 19 bini ödediğim takdirde bile ocak ayı aidatının da süresi geldiği için eklenen 9 bin 500 TL ile toplamda 28 bin 500 TL ödememiz bekleniyor. Bu fiyatları 1 ay içerisinde ödememizi beklemeleri ne insanlığa ne de hukuki yöntemlere sığacak bir davranış değil. Hem Egeliyiz şirketi hem de dönem ortası yurdu satan üniversite rektörlüğü gönderdiğimiz maillere ve topladığımız imzalara sessiz kalarak üç maymunu oynamakta.”

NE OLMUŞTU?

Öğrenci Köyü’nün işletmesi ekim ayında Egeliyiz şirketine devredilmiş, depremzede öğrencilerden önce 9 bin 500 TL, ardından 19 bin TL geriye dönük ödeme talep edilmişti. Öğrenciler, bu taleplerin resmi olarak duyurulmadığını, kriterlerin sürekli değiştiğini, bazen “depremzede belgesi olanlar ödemeyecek”, bazen “sadece ağır hasarlı evi olanlar muaf” denildiğini açıklamıştı.

Sürecin belirsizliği, iletişim eksikliği ve vize haftasında yapılan baskılar daha önce de tepki toplamıştı.