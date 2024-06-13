Depremzede öğretmenlere ‘Konteynerleri boşaltın’ talimatı

6 Şubat depremlerinden etkilenen Antep Nurdağ’ında ücretli öğretmenlerin dört gün içerisinde konteynırları boşaltması istendi. Öte yandan, depremzedelerin ihtiyaç ve taşınma yardımı ödemeleri yapılmadığı belirtildi.

Haber Merkezi

Deprem felaketinden en fazla etkilenen kentlerin başında gelen Antep’in Nurdağı ilçesinde tartışma yaratacak bir karara imza atıldı. Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, dört gün içinde ücretli öğretmenlerin yaşadıkları konteynerleri boşaltmasını istedi.

11 Haziran’da tarihinde gönderilen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım’ın imzasının yer aldığı yazıda, ücretli öğretmenlere konteynerlerin boşaltmaları için 14 Haziran’a kadar süre verildi. Kararın AFAD Koordinasyon Kurulu kararı ile alındığı da belirtildi.

YARDIMLAR YAPILMADI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısını sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyuran Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan ise “AFAD Koordinasyon Kurulu öğretmenlerle ilgili karar almış. Karar bugün okul ve kurum müdürlüklerine iletildi. Ücretli öğretmenlerin, tatile gidecek öğretmenlerin ve yöneticilikten ayrılanların konteynerleri boşaltması istendi. O zor şartlarda görevini yapmayan çalışan ücretli veya kadrolu öğretmenlere bu bir haksızlıktır. Tasarruf tedbirlerini gidin Gaziantep 'in değişik yerlerinde uygulayın. Bu yanlış karar gözden geçirilmeli ve zor şartlarda görev yapan öğretmenlerimiz bir de kalacak yer sıkıntısıyla karşı karşıya bırakılmamalıdır” diye tepki gösterdi.

Öte yandan AFAD tarafından kira yardımları kesilen depremzedelerin şimdi de 10 bin liralık acil ihtiyaç ve 15 bin liralık taşınma yardımını hâlâ ödemediği belirtildi. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, AFAD tarafından depremzedelerin mağdur edilmesine sert tepki gösterdi. Daha yeni depremzedelerin kira yardımını kesen AFAD'ın şimdi de deprem mağdurlarına ödendiği duyurulan 10 bin liralık acil ihtiyaç ve 15 bin liralık taşınma yardımını hala ödemediğini bildiren Barut, "Depremde halkımızı yalnız ve sahipsiz bırakanlar şimdi de 10 bin liralık ihtiyaç yardımını ve 15 bin liralık taşınma yardımını vermeyerek depremzedelere bir darbe daha vurdu" dedi.

‘KABUL EDİLEMEZ’

Adana dahil bir çok ilde afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için ödeneceği duyurulan 10 bin lirayla, 15 bin lira tutarındaki taşınma yardımının yapılmadığını bildiren Barut, "AFAD İl Müdürlükleri tespiti yapıp durumu üst yönetime bildirirken, AFAD Başkanlığı'nın ödeme yapmaması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

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İSİAS OTELİ DAVASI ERTELENDİ

6 Şubat depremlerinde 72 kişinin yaşamını yitirdiği ve 3'ü tutuklu 11 şüphelinin yargılandığı İsias Otel'e ilişkin davanın üçüncü duruşma 22 Ekim 2024'e ertelendi.

Adıyaman 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşması için depremde ölenlerin yakınları adliyeye geldi.

Duruşma öncesi gazetecilere açıklama yapan Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya, 72 kişinin yaşamını yitirdiği olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.

Duruşmayı izlemeye gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel ise Türkiye Cumhuriyet'inin adaletine güvendiklerini belirtti.

Duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Bozkurt, müşteki yakınlarının kendisine ‘katil' diye hitap etmesiyle ilgili, “Ben katil değilim, ben otel sahibiyim” dedi.