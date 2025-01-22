Depremzede Ufuk Bayraktar, Lütfü Savaş’a hakaret iddiasıyla yarın hâkim karşısında

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan Derya Apartmanı’nda eşini kaybeden, kendi de 25 saat sonra enkazdan çıkarılan Ufuk Bayraktar hakkında 11 Ocak 2024 yaptığı, "Şimdiden söylüyorum; 30 bin Hataylının katillerinden biri olan bu adama, çevremden oy verecek olanlara hakkımı asla helal etmeyeceğim" paylaşımı nedeniyle Lütfü Savaş’ın şikayetiyle Hatay 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

"YÜZLERCE ELEŞTİREL PAYLAŞIM YAPTIM, CEVAP ALAMADIM"

Ufuk Bayraktar birkaç ay evvel bu konu hakkında polise ifade verdiğini, 05.12.2024 tarihinde de hakkında dava açıldığını söyledi.

Hakaret amacı olmadığını, eleştiri hakkını kullandığını belirten Bayraktar, "Konuyla ilgili yüzlerce eleştirel paylaşım yaptım, sorular sordum ama hiç cevap alamadım. Sadece birinde o ifadeyi kullandım, hakaret amaçlı olmamasına rağmen cevap mahkeme yoluyla geldi. Hakaret etmek istesem başka kelimeler kullanırdım ki kendisi en ağır hakaretleri hak etmesine rağmen kendime yakıştıramadığım kelimeleri asla kullanmam. Sorumluları sorgulamayan ve yargılamayan bu sistem, beni sorgulayıp yargılıyor" şeklinde konuştu.

Depremin ikinci yılına çok az bir zaman kaldığını, sorumlu hiçbir kamu görevlisinin yargılanmadığını, Derya apartmanının gerçek müteahhidinin dışarda, kâğıt üstünde firma sahibi olan oğlunun ise dün serbest bırakıldığını vurgulayan Ufuk Bayraktar, "Ben ‘katillerimizden birine oy verirseniz hakkımı helal etmem’ dediğim için yarın yargılanacağım. En ağır cezayı hak ediyorum" dedi.