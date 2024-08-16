Depremzede üniversite öğrencisi böbreğini satışa çıkardı: Sonumun intihar olmasını istemiyorum

İstinye Üniversitesi öğrencisi Yusuf Öztepeli, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle böbreğini satışa çıkardı.

Depremzede kontenjanından üniversiteye giren Öztepeli buna rağmen masraflarını karşılamadığı için bu duruma mecbur kaldı ve bu nedenle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’e de (CİMER) başvuru yaptı.

"SONUMUN İNTİHAR OLMASINI İSTEMİYORUM"

Gazeteci Mehmet Yetim’in duyurduğu başvuruda şu ifadeler kullanıldı: "Merhabalar Sayın Cumhurbaşkanım. 20 yaşında bir genç olarak en son çarem bu kaldı. Eğitimimin devam etmesi için ailemin yükünü hafifletmek için çalışıyorum ama yetmiyor. Borçlarım, faturam, harcamam yemeğim yüzünden böbreğimi satmak istiyorum. Lütfen bu konu hakkında sizden yardım bekliyorum. Sonumun intihar olmasını istemiyorum."

BirGün’e konuşan Öztepeli şunları aktardı: "Depremde de yanımızda devlet yoktu. Çok zor günler geçirdik. Depremzede kontenjanından üniversiteye girdim ama ekonomik olarak sıkıntılıdayım. Okul kitaplarını bile alamaz haldeyim. Aldığım bursun yarısı yurda gidiyor. CİMER’e bu başvuruyu yapmak zorunda kaldım. Okulu bırakmamak için bu yola başvurdum."