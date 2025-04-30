Depremzede yurttaşlar konteynerden kovuldu

Haber Merkezi

Elazığ’da 2020’de meydana gelen deprem ve 6 Şubat 2023’teki depremlerinden etkilenenlerin yaşadıkları Kırklar Mahallesi’ndeki konteyner kentin boşaltılması istendi. Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, konteyner kent sakinlerine bu yönde tebligat gönderdi.

Büyük çoğunluğu dar gelirli olan yaklaşık 250 ailenin kaldığı konteyner kent sakinleri, kararı protesto etti.

Depremzedeler konteyner kentten çıkarıldıkları takdirde gidecek yerlerinin olmadığını belirterek, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Konteynerkentte kalan Abdullah Bağ, ‘’Biz kiracı insanlarız. Bizim kiraya çıkmaya, kiralık ev tutmaya gücümüz yetmiyor’’ diyerek isyan etti.