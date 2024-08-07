Depremzededen ‘feragat’ istediler

Rezerv sorunuyla mücadele eden Hataylılar şimdi de TOKİ kuralarından çıkan konutları istememesi halinde imzalayacağı feragatname ile hak kaybı yaşayacak. Avukatlar, feragatnamenin belirsizlikle dolu olduğunu söyledi.

6 Şubat depremlerinden sağ kurtulan depremzedelerin konut sorununa 18 aydır çözüm bulunamadı.

Depremden en büyük hasarı alan Hatay’da rezerv alan sorunu giderek derinleşirken şimdi de afetzedelere, TOKİ kuralarından çıkan konutu istememesi halinde feragatname imzalatılmak isteniyor.

Hatay’da evleri rezerv alan içine alınan depremzedelere TOKİ kuralarından konut çıkmaya başladı. AFAD yetkililerinin rezerv alan ilan edilen yerlerin kuraya katılmayacağını kendilerine bildirildiğini söyleyen depremzedeler, konutları istemediğini kaydetti. İlgili kurumlara dilekçe yazarak süreci bildiren depremzedelere ise net bir bilgi verilmedi. Yeniden bilgi almak için başvuran depremzedelere bu kez ise AFAD yetkilileri feragatnamede bulunmasını istedi.

MAĞDURİYETLERİ GİDERİN

AFAD tarafından depremzedelerin imzalaması talebiyle iletilen feragatnamede “Deprem nedeniyle 7269 Sayılı Kanun ve ilgili tüm maddeler gereği hak sahipliğinde bulunduğum TOKİ ya da AFAD tarafından deprem nedeniyle yapılmış bulunan ve 03 Şubat 2024’te kurası çekilen ve adıma isabet eden hak sahipliğimden ve konut edinme hakkımdan ve kurada çıkan konuttan feragat ettiğimi bildiriyorum. Bundan sonra da çekilecek olan herhangi bir kura işlemine katılmak istemediğimi TOKİ ve AFAD tarafından bu depremle ilgili olarak rezerv alan sözleşmeleri tarafıma rezerve alanı hakkımı kullanmak istemediğimi ve tarafıma çıkacak rezerve alanı hakkımı kullanmak istemediğimi kabul ve beyan ederim” ifadeleri yer aldı. Yurttaşlar, feragatnameyi imzalarsa hem konut hakkından hem de rezerv alandan hak kaybına uğrayacağı için tedirgin olduklarını söylerken avukatlar ise “Bu feragatname hukuken hak kaybına yol açacaktır, çok belirsiz” dedi. Yetkililere seslenen depremzedeler, şeffaf bir süreç yürütülmesi için çağrı yaptı.

HAKSIZLIKLAR SİLSİLESİ

Olayı yaşayan ve Esenlik Mahallesi’nde ikamet eden bir depremzede, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Esenlik Mahallesi’nde ağabeyimin ve benim parsele de ortak 2 evimiz vardı. Buradaki hak sahipliğimiz aslında 2 taneydi ancak su aboneliği ve numaratajı yok diye bir tane hak sahipliği verdiler. Bir eve 2 kişi ortak olduk. Biz kura çekilişi olduğunda, parselimizin rezerv alana girdiğini Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nden öğrenmiş durumdaydık ama belge vermiyorlardı. Yaşadıklarımızı anlatarak dilekçe verdik. ‘Parselimiz rezerv alana girdiyse tarafımıza bir belge verin ve işlem yapalım. Bizim kurada olmamamız gerekiyor’ dedik. Çevremizdeki diğer depremzedelere e-Devlet'ten bildirilen yazıda ‘Parseliniz rezerv alana girdiğinden dolayı TOKİ kura çekilişlerine giremediniz’ denildi. Onlara bu yazı gönderilirken biz kurada yer aldık. Bizim evimizin 'rezerv alanda' olduğunu ve bu işlemin yanlış olduğunu belirttiysek de dinlemediler. Dilekçemize haftalardır yanıt alamadık. Son olarak önceki gün gidip görüştüğümde ‘Ya bu TOKİ’de yer alacaksınız ya da feragatname vereceksiniz. Hak sahipliğinizi yok ederim, rezerv alandan da hiçbir şey alamazsınız’ denildi. Bu nasıl olabilir? Bu haksızlık.”

Kendilerine 10 Ağustos’a kadar süre tanındığını belirten depremzede “Bu mağduriyeti yaşayan onlarca kişi var. 3 güne kadar bu işlemi vatandaş mecbur yapacak. Yapmazsa konut hak sahipliği ölecek. Biz nasıl bir yol izleyelim? Haklarımız gasbediliyor. Sadece hakkımızı istiyoruz” dedi.

ŞAİBELERLE DOLU

Konuya ilişkin konuşan depremzedelerin avukatları ise şunları söyledi: “7269 Sayılı Yasa uyarınca hak sahipliği yerinde karşılanabilir. Ancak 6306 Sayılı Rezerv Alan uyarınca imzalatılmak istenen bu tarz sözleşmeler de buna uygun hazırlanabilirdi. Belirtilen sözleşme ile tüm barınma hakkı belirsiz bir sürece bağlanıyor. Süreç tüm belirsizliği ile yürütülüyor. Rezerv alan uygulaması hak sahipliklerinden feragat ettirmenin bir aracı haline gelmiş durumda. Bu feragatname hukuken tamamen hak kaybına yol açacaktır, çok belirsiz.”