Depremzedeler adalet nöbetinde: Ruhsat veren Belediye Başkanı ifadeye bile çağırılmadı

Kahramanmaraş'taki 6 Şubat depreminde 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi Davası için depremzedeler adalet nöbeti başlattı. Yıkılan binada dört yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, "Şikâyette bulunduğumuz halde o dönemin belediye başkanı ifadeye dahi çağırılmadı" dedi.

BirGün \ ANKARA

6 Şubat 2023’teki depremlerinde Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi Davası için adalet nöbeti başlatıldı.

Yıkılan binada dört yakınını kaybeden Tuba Erdemoğlu, “Saitbey Sitesi’nde öldürülen 44 kişi için başlattığım adalet nöbetini 9 Temmuz’a kadar sürdüreceğim” dedi.

“Kentsel dönüşümden yapılan ve 8 saniyede yıkılan Saitbey Sitesi’nde tutuklu bulunanlar ve tutuksuz yargılananların olası kastla yargılanmasını, hâlâ bulunamayan Emir Batu’nun bir ana önce bulunması kamu personellerinin soruşturmaya dahil edilmesini talep ediyoruz” diyen Erdemoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dulkadiroğlu Belediyesi kaçak yapıya aylarca göz yummuş ödül gibi ruhsat vermiş. Şikâyette bulunduğumuz halde o dönemin belediye başkanı ifadeye dahi çağırılmadı. Marketçi Hasan Çam’ın dükkan katında kaçak asma kat yapıp kolon ve kirişlerine çelik profille müdahale etmesinin kolon kesmekten bir farkı yoktur. Yaptığı bu işlemle 44 kişinin hayatını hiçe saymıştır. Mahkeme tarafından tekrar dosyamızın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi, lakin teknik bir üniversiteye değil de oluşturulan bir heyete gönderildiğini öğrendik. Temelinden bitimine usulsüzlükte sınır tanımayanların taksirle değil olası kastla yargılanmasını istiyoruz. Adalet istiyoruz. Mücadelemiz adalet tecelli edene kadar devam edecek.”