Depremzedeler bugün mitingde: Hatay hâlâ evsiz

Depremzedelerin kurduğu Barınma Hakkı Platformu, bugün Hatay’da miting düzenleyecek. Kalıcı konut istediklerini dile getiren platform üyesi Doğru, söz verilen evlerin yüzde 10’unun dahi hazır olmadığını belirtti.

Buse İlkin YERLİ

6 Şubat depremlerinin üstünden 18 ay geçti ancak iktidarın verdiği kalıcı konut sözleri havada kaldı. Hataylı depremzedelerin kurduğu Barınma Hakkı Platformu, bugün Hatay'da bir miting düzenleyecek. Rezerv alanı yasasına karşı ve kalıcı konut haklarını elde edebilmek için düzenlenecek olan mitingi, platform üyesi Ece Doğru ile konuştuk.

Barınma Hakkı Platformu’nun 2 ay önce mahallelilerce kurulduğunu söyleyen Doğru, amaçlarının kalıcı konut haklarını almak olduğunu söyledi. Platform, bugün Hatay’da saat 16.00’da Doğuş Okulları önünde miting gerçekleştirecek. Hatay’da barınmaya dair sorunlara değinen Doğru, “18 ay geçti ve kalıcı konutların teslimi yapılmadı. Söylenenin yüzde onu bile hazır değil. Örneğin, Samandağ'da 8 bin konut ihtiyacı var fakat şu anda Samandağ'da yapım aşamasında olan kalıcı konut sayısı sadece 424” dedi.

Doğru, Hatay halkı için yaşam koşullarının hâlâ aynı zorluklarla sürdüğünü belirtti. Rezerv alanı yasası tartışmaları hakkında ise platform üyesi şöyle konuştu: “Zamanın geçmesi ve hiçbir şeyin değişmemesi bizi daha da zorluyor. Rezerv alan tartışmaları zaten kenti yoruyor, bizi yoruyor ve muhatap bulamıyoruz. Muğlak bir durum söz konusu. Kira yardımlarının kesilmesi de ciddi bir barınma sorunu yaratıyor. İktidar kalıcı konut meselesini çözemediği için insanlar kendi imkânlarıyla yaşam alanı oluşturdular, şimdi bunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyalar.”

Kira yardımlarının kesilmesiyle de depremzedeler barınamayacak duruma geldi. Barınma Hakkı Platformu’nun talepleri şöyle:

• Kalıcı konutlarımızı bedelsiz istiyoruz.

• Borçlandırılmak istemiyoruz.

• Az hasarlı ve orta hasarlı binalarımızın yıkılmasını kabul etmiyoruz.

• Kira desteğinin evler teslim edilene kadar devam etmesini istiyoruz.

• 18. ayda konteyner kentlerin artık kalıcı konut haline geldiğini görüyoruz. Nitelikli barınma sorununun bir an önce çözülmesini istiyoruz.

Doğru, mücadelelerini büyütmek için bugün yapılacak mitinge tüm Hatay halkını davet ettiklerini söyledi.