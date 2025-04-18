Depremzedeler nöbete başladı

Gökay BAŞCAN

Hatay Samandağ’da arazilerine iş makineleri girmesini engellediği gerekçesiyle jandarma müdahalesine maruz kalan yurttaşlar bölgede nöbet tutuyor. Arazilerindeki ağaçların neredeyse tamamının kesildiğini belirten yurttaşlar, mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde TOKİ için kamulaştırılan bahçe ve tarım arazilerine önceki gün iş makineleri girdi. Acele kamulaştırma kararının hukuksuz olduğunu söyleyen köylüler iş makineleriyle yapılmak istenen talana engel olmaya çalıştı, kepçelerin önüne atladı. Arazilerini ve dikili ağaçlarını korumak isteyen Mağaracıklılara jandarma müdahale etti, fenalaşan üç kişi hastaneye kaldırıldı.

DURUŞMA 21 NİSAN’DA

Bölge halkının mücadelesi sonucu iş makineleri alandan çekildi. Yurttaşlar, 21 Nisan’da Hatay 3. İdari Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya kadar bir çalışma yapılmayacağına dair söz aldıklarını ancak nöbete devam edeceklerini belirtti.

Bölge halkında İlayda Çekiç, yaşanan hukuksuzlukları aktarmak için Ankara’ya Meclis’e gittikleri sırada arazilerine girdiklerini belirtti. Çekiç, “Duruşmaya kadar arazilerde çalışma yapılmayacağına dair söz verilmişti ancak bölgeden bir grup insanın Ankara’ya gitmesini fırsat bildiler” dedi.

TÜM AĞAÇLAR KESİLDİ

Arkadaşlarının darp edildiğini, bölgedeki hemen hemen tüm ağaçların kesildiğini ifade eden Çekiç, “Şuan için tapulu arazilerimizde faaliyet durdu. İkinci gününde nöbetimiz sürüyor. Ağaçlarımızı katletmiş olabilir ama topraklarımızı asla vermeyeceğiz” dedi. Çekiç, 21 Nisan’da Hatay 3. İdari Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya ilişkin çağrı yaptı.

Yine bölge halkından Çağdaş Can ise iş makinelerinin arazilere girdikten sonra jandarmanın tüm yolları kapattığını, insanların destek için ormandan gitmek zorunda kaldığını hatırlattı. Tarlalarına iş makinelerinin girmesini engelleyen teyzelerin yerlerde sürüklendiğini belirten Can şu ifadeleri kullandı: “Verilen sözler tutulmadı, kaymakamlık avukatlarımıza farklı, şirkete farklı konuştu. 21’inde görülecek duruşma öncesi faaliyet yapılmayacak dendi ama bölgede nöbeti sürdüreceğiz.”

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5 KAMU GÖREVLİSİ HAKKINDA DAVA AÇILDI

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Şubat depremlerinde Burak Yapı Sitesi'nin yıkılması sonucu 12 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, 5 kamu görevlisi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. Maraş merkezli depremlerde Adıyaman'ın Merkez İlçesi Yeni Mahallesi'nde bulunan Burak Yapı Sitesi'nin A bloku yıkılmıştı, B bloku ise ağır hasar almıştı. A blokta 11, B blokta ise 1 kişi yaşamını yitirmişti; iki blokta toplam 5 kişi de yaralanmıştı.