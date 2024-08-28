Depremzedeler vergi yükünü kaldıramayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından esnaf ve tüccarlara yönelik SGK ve vergi kolaylığı öngören mücbir sebep hali Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde Cumartesi günü son bulacak. Deprem bölgesindeki esnaf tepki gösteriyor.

Maraş’ta perde satışı yapan Hüseyin Yıldız, ''Zaten iş yapamıyoruz, bununla birlikte ağır vergilerde esnafın sırtına binerse esnaf, hem eski hem de yeni vergileri ödeyecek. Asıl sıkıntı bu aşamadan sonra başlayacak.’’ Malatya’da kendi imkânlarıyla kurduğu çadırda satış yapan Yusuf Kenan Şahin de mücbir sebep halinin kalkmasıyla şartların daha da ağırlaşacağını söyledi.

Maraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, mücbir sebep halinin bireysel başvurular sonucunda uzatma yapma ihtimaline karşılık çözüm üretmeyeceğini söyleyerek şöyle konuştu: “İş gücünü, cirosunu, işçisini kaybeden birçok esnaf ve firma var. Bu kriterleri ayırmak ve her biri için ayrı bir süreç işletmek zor olacak. Destek bekliyoruz.’’ Hazine ve Maliye Bakanlığı Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa ile Sivas'ta depremle 31 Temmuz 2023 arasında mücbir sebep ilan etmişti. Daha sonra mücbir sebep hali Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri için önce 30 Kasım 2023'ten 30 Nisan 2024'e, daha sonra da 31 Ağustos 2024'e uzatılmıştı.