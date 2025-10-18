Depremzedelere borçlandırma işlemleri başlıyor: İmza atmayana konut teslim edilmeyecek

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 11 ilde, hak sahibi vatandaşların borçlandırma işlemleri 21 Ekim'de başlayacak. İşlemler 19 Aralık'a kadar 81 ildeki Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde yapılacak.

Malatya Valiliği ve AFAD İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruda, 7269 sayılı Kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen vatandaşlardan, 19 Haziran, 15 Ağustos, 21 Ağustos, 6 Eylül ve 26 Eylül 2025 tarihlerinde yapılan noter kuralarıyla konut sahibi olanların borçlandırma işlemlerinin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, “Borçlandırma senedine imza atmayan hak sahibine konut teslim edilmeyecek, 7269 sayılı Kanun’un 3177 sayılı Kanunla değişik 40. maddesi gereğince 60 günlük yasal sürede borçlandırma işlemini yapmayanların hak sahiplikleri iptal edilecektir” denildi.

Uygulamanın borçlandırma üzerinden yapılıyor olmasına muhalefet tepki göstermişti. Konuyu AYM'ye taşıyan CHP milletvekillerinin talebi reddedilmişti. AYM kararında uygulamanın Anayasa'ya aykırı olmadığına hükmedilmişti.