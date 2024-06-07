Depremzedelere darp ve gözaltı

Hatay’da rezerv alan kararına tepki gösteren depremzedeler polislerin müdahalesine maruz kaldı, 4 kişi gözaltına alındı. Sosyal medyada madencileri tekmeleyen Yusuf Erkel benzetmesi yapıldı.

Haber Merkezi

Başta depremzedeler olmak üzere tüm yurttaşların hak gaspına uğramasına neden olan rezerv alan uygulamasına Hataylılar tepki gösterdi. Antakya ilçesinin Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerinde yurttaşların evlerin bulunduğu alanın söz verilmesine rağmen rezerv alandan çıkartılmamasına tepki gösteren depremzedeler kolluk kuvvetlerinin sert müdahalesine maruz kaldı. 4 depremzede gözaltına alındı.

İktidarın kentsel dönüşüm adı altında yeni rant alanları yaratmak için Meclis’ten geçirdiği rezerv alan başta depremzedeler olmak üzere tüm yurttaşları mağdur ediyor. Üzerinde yerleşim yeri olan alanların, rezerv yapı alanı ilan edebilmesinin önü açıldı. Ayrıca, dava süreci hızlandırılarak yurttaşların itiraz hakları ellerinden alındı.

6 Şubat depremlerinin ardından başta Hatay olmak üzere birçok yerde rezerv alanları kararları verildi. Son olarak Antakya’nın Akasya, Aksaray ve Saraykent mahallelerinde rezerv alan kararı ve verilen sözlerin tutulmaması tepkilere neden oldu. Hatay Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü tarafından sözlü olarak ifade edilen "Sizin mahalleleriniz rezerv alan içinde değil" açıklamasının resmiyete dökülmemesi üzerine yurttaşlar Saraykent mahallesinde toplandı.

Evlerinin ellerinden alınarak mağdur edileceklerini, destek için verilen 10 bin TL’nin yetersiz olduğunu belirten depremzedeler ‘rezerve hayır, evimizi bırakmayız’ sloganları attı. Bunun üzerine kolluk kuvvetleri depremzedelere sert müdahalede bulundu. 4 depremzede gözaltına alınırken görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Sosyal medyada yaşananlara ilişkin Soma'da 301 işçinin öldüğü maden kazasından sonra eylem yapan maden işçisini yerde tekmeleyen ve "Ayağım incindi" diyerek rapor alan Yusuf Yerkel benzetmesi yapıldı.

SERBEST BIRAKIN

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay'da rezerv alanına karşı yapılan eylemde gözaltına alınan dört kişinin serbest bırakılması için çağrıda bulundu. Kara, "Deprem yaşamış bir memlekette, topraklarda polisin müdahalesini asla kabul etmiyoruz. Kolluk ve Antakya'daki mülki idari amirler ve kamu görevlileri daha dikkatli olmak zorunda. Bu coğrafyaya bunu yapmanız büyük bir haksızlık" dedi.