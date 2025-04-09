Depremzedelere ‘İmamoğlu’ tehdidi

Ebru ÇELİK

Hatay Defne’deki Harbiye Mahallesi’nde konteyner kenttekilerin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bırakılması ve erken seçim talebiyle başlatılan kampanyaya katılması AFAD’ı rahatsız etti. Deprem sürecindeki yetersizlikleri ve koordinasyonsuzluğu nedeniyle çokça eleştirilen AFAD’ın bir yetkilisi, Umut Konteyner Kent’te yaşayanların bulunduğu WhatsApp grubuna tehdit içerikli mesajlar attı.

Konteyner Kent yönetici tarafından atılan mesajda şöyle denildi: "Merhaba kent sakinleri kentte siyasi partiler için imza toplamak yasaktır. Herhangi bir parti için kent içinde imza verenler ve toplayanlar tespit edilirse çıkışları yapılacaktır.”

Mesaj tepki görünce atan kişi tarafından bir süre sonra silindi.

HUKUKSUZLUK DİZ BOYU

Konteyner kentte yaşayanların kendilerine daha önce de AFAD ekibinden benzer şekilde tehditler aldıklarını aktardıklarını kaydeden Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Evrim Çakır, “Bu mesaj bir çalışan tarafından gruba atıldı, ancak AFAD’ın emriyle atıldığını düşünüyoruz. Bir partiye üye olmak, faaliyetlerine katılmak anayasal haktır. Bu gerekçeyle 2 yıldır 21 m2’de yaşamak zorunda bırakılan depremzedeleri hapishaneye çevirdikleri konteyner kentlerde tehdit ediyorlar” dedi.

Çakır, “Burada birçok konuda tehditler alınıyor. Hapishane koşulları gibi ‘kurallara uyarsanız burada yaşayabilirsiniz, uymazsanız gidersiniz’ deniliyor. Bu yapılanın hiçbir hukuki dayanağı yok. Memlekette hukuk da yok. Sürecin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı. CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur da mesaja tepki gösteri. Meclis’te konuşan Güzelmansur, "İmamoğlu’na imza verirse konteynırdan çıkarmakla tehdit edilen depremzedeye ve iradesine sahip çıkacaklarını belirtti. Hatay’ın tehditlere boyun etmeyeceğine vurgu yapan Güzelmansur "Biz imza vermek isteyenlerin imzalarını almaya devam edeceğiz, tek bir vatandaşımızın konteynırından bu yüzden çıkarılıp çıkarılmayacağını da takip edeceğiz" dedi.