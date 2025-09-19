Depremzedelere 'konteyner kenti boşaltın' tebligatı

Maraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, Bağcılar konteyner kentinde yaşayan depremzedeler, 15 gün içinde konteynerlerin boşaltmaları yönünde tebligat aldı.

Evrensel'de yer alan habere göre, ​depremzedelere konteynerlerin sökümüne başlanacağı bildirilirken, gidecek yeri olmayan vatandaşlar konteynerkent yönetiminin önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

“Bize bir çare bulun, hiçbir yere gitmiyoruz” ve “Nereye gidelim, gidecek yerimiz yok” diyen depremzedeler yetkililere seslenerek valinin gelerek kendilerine bir açıklama yapmasını talep etti. Kimi vatandaşlar da basını ve muhtarları haberdar etmeye çalıştı.

​“OKULLAR AÇILDI, NEREYE GİDELİM?​”

​Konteyner kentte yaşayan 15 yaşındaki Hiranur, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi: “Okullar da açıldı, biz şimdi nereye gidelim? Evimiz de yok. Bize ev yapacaklardı, hiçbir şey yok. Şimdi de yönetici içeriye saklanmış, çıksın dışarı.”

Annesi ise kışın yaklaşması ve çocuklarının okullarının açılmasıyla birlikte endişelerinin arttığını belirtti. “Okullar açıldı, çocuklara üst baş aldık. Önümüz kış, ben bu çocukları şimdi çıkarıp nereye götüreyim? Biz nerede yaşayalım? Bize bunu bir söylesinler, şimdi gelmişler bize 'çıkın' diyorlar” ifadelerini kullandı. Ailesine TOKİ konutlarının çıkmadığını belirten anne, kendilerine kalacak bir yer gösterilmesini istedi: “Bize bari bir yer versinler ki nereye gideceğimizi bilelim. Kış geliyor, ne yapacağız?​”

​“ÇIKMIYORUM, GELİP ÇIKARSINLAR”

​Asgari ücretle geçinmeye çalışan Nihal ise üniversite öğrencisi olduğunu ve gidecek yerinin olmadığını vurguladı. Konteyneri boşaltmayacağını söyleyen Nihal, “Ben çıkmıyorum, çıkmayacağım, o müdür gelsin çıkarsın” diyerek kararlılığını dile getirdi.

Yaşananların ardından konteynerkente gelen yetkililer yurttaşların tepkisi üzerine konteynerkentten ayrılmak zorunda kaldı.