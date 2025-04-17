Depremzedeleri jandarma kuşattı

Haber Merkezi

Hatay’ın Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi’nde TOKİ için kamulaştırılan bahçe ve tarım arazilerine dün iş makineleri girdi. Acele kamulaştırma kararının hukuksuz olduğunu söyleyen köylüler iş makineleriyle yapılmak istenen talana engel olmaya çalıştı, kepçelerin önüne atladı. Arazilerini ve dikili ağaçlarını korumak isteyen Mağaracıklılara jandarma müdahale etti, fenalaşan iki mahalleli hastaneye kaldırıldı.

Yurttaşlar, tarımsal üretim yapılan tapulu alanlarda işlem yapılmasına tepki gösterdi. Bölge halkında Çağla Cemali, beş aydır kamulaştırmaya karşı yurttaşların direnişte olduğunu belirtti. Acele kamulaştırma kararlarıyla dört mahallenin ve yüzlerce insanın mağdur olduğunu belirten bölge halkından Çağla Cemali, “Vakıflıköy, Hıdırbey, Kurtderesi ve Mağaracık olmak üzere dört mahalle mağdur. Yüzlerce dönüm zeytin arazisine burada el konuldu” dedi.

Önceki gün bir grup arkadaşlarını vekillerle ve Bakanlarla görüşmek üzere Ankara’ya gönderdiklerini belirten Cemali, hemen akabinde şirketin gece arazilere girdiğini ifade etti. Jandarmanın şirketi koruduğunu söyleyen Cemali, “Araçları korudular, kepçeleri korudular ve polis, jandarma eşliğinde araziye girip ağaçları söktüler. Burada insanlara saldırdılar. Hastaneye kaldırılan bir arkadaşımız var. İnsanlar ağaçları kesilmesin diye mücadele etmeye devam ediyor. Her arazide birkaç kişiyi sıkıştırdılar, jandarma çembere aldı. Tüm arazilere bir anda girildi. Antakya’nın bütününde yapılan yağma ve ranta karşı depremzedeler direnmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.