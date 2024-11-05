Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Depremzedeleri korkutan yangın: 3 konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.

Güncel
  • 05.11.2024 01:38
  • Giriş: 05.11.2024 01:38
  • Güncelleme: 05.11.2024 01:40
Kaynak: iHA
Depremzedeleri korkutan yangın: 3 konteyner alevlere teslim oldu
FOTOĞRAF: İHA

Hatay'da depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner kentte çıkan yangında 3 konteyner alev alev yandı.

Yangın, Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan geçici yaşam merkezinde yaşandı. Konteyner kentte depremzede ailenin yaşadığı konteyner alevlere teslim oldu.

Elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülen yangında kısa sürede alevler yükseldi.

Yangın, yan tarafta bulunan başka bir konteynere de sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 3 konteyner zarar gördü.

Dumandan etkilenen vatandaşlara da itfaiye ekipleri olay yerinde müdahale ederken yaralananın olmadığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol