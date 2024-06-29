Depremzedeleri rahat bırakın

Hatay’daki rezerv alan sorunu giderek derinleşiyor. Gazi Mahallesi’ndeki 30 eve tebligat gönderilerek boşaltılması istendi. Elazığ’da ise valilik konteyner kenti kapatacaklarını duyurdu. Afetzedeler tepkili.

Maraş merkezli depremlerin üzerinden aylar geçmesine karşın yurttaşların barınma krizine çözüm bulunamıyor. Depremle yerle bir olan kentlerin başında gelen Hatay’da depremzedelerin rezerv alan sorunu giderek büyüyor. Son olarak Gazi Mahallesi’nde yaşayan depremzedelerin evlerine tebligat asılarak 20 gün içinde boşaltmaları istendi. Yarın toplu olarak vekâlet vererek süreci yargıya taşıyacaklarını söyleyen afetzedeler “Evlerimizi elimizden almanıza izin vermeyeceğiz” dedi. Öte yandan Elazığ’ın Kırklar Mahallesi Konteyner Kent’in de boşaltılması istendi.

Hatay’ın Gazi Mahallesi’nde geçen günlerde orta ve az hasarlı 30 eve tebligat asıldı. Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından depremzedelere iletilen tebligatta yurttaşların evlerinin tahliye edilmesi istendi. Tebligatta şu ifadeler kullanıldı: “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca Hatay ili sınırları içinde bulunan ve belirlenen yapıların bulunduğu alanda 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 6/A Maddesi uyarınca Hatay Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nce re’sen tahliye işlemleri yapılacaktır. Belirlenen sebeple 25.06.24 tarihinden itibaren 20 gün içinde binanın tahliyesinin sağlanması gerekmektedir. Bu sürede binanın tahliye edilmemesi durumunda kilitli olan kapıları açmak veya açtırmak da dâhil olmak üzere ‘tahliye ve yıktırmaya’ yönelik iş ve işlemler, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yapılacaktır.”

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‘EVİMİZİ BIRAKMAYIZ’

Mahalledeki orta hasarlı evine tebligat gelen depremzedelerden Mehmet Karacay, evlerini teslim etmeyeceklerini söyledi. İktidarın evlerine adeta çöktüğünü belirten Karaçay, gönderilen tebligata ilişkin şu ifadeleri kullandı: “İlk depremde evime ‘Ağır hasarlı’ denildi. İtiraz dilekçesi yazdım daha sonra evim orta hasarlıya döndü. Bilirkişiler ‘Orta hasar’ dedi. Şimdi ise rezerv sebebiyle yıkılacağı söyleniyor. Tabii ki yerinde dönüşüm istiyoruz ancak böyle değil. Ben evimi devlete vermek istemiyorum. Benim arsamın üstüne kat kat çıkacaklar ve benim dairemi de para karşılığında verecekler. Bu soygundur. Benim evim müstakil ve yıkılmadı. Bize destek olmaları, ruhsat vermeleri gerekirken kovuluyoruz. Pazar günü (yarın) avukata vekâlet vereceğiz.”

Mahalledeki evi az hasarlı olan Yılmaz Orak da evini güçlendirdiğini söyledi. Kendisine iletilen tebligatta evi boşaltması için 3 gün süre tanındığını anlatan Orak şöyle konuştu: “Muhtar yanlışlık olabileceğini söyledi. Ben de olduğu gibi mahkemeye verdim. Az hasarlı evimi tamir ettim. Zaten kendileri ‘Az hasarlı evlerinizi güçlendirin’ demişti. Buna rağmen şimdi çıkarmak istiyorlar. İnsanların eve ihtiyacı varken neden sağlam olan evleri yıkma peşindeler? Tebligatın öncesinde ve sonrasında muhatap bulamadık. Neye göre çıkarılıyoruz? Evimden asla çıkmayacağım” dedi.

SADECE 15 GÜN SÜRE TANINDI

Elazığ Valiliği, 250 konteynerin bulunduğu Kırklar Mahallesi Konteyner Kent’te yaşayanlardan konteynerleri boşaltmalarını istedi. Depremzedelere gönderilen tebligatta 15 gün içinde konteyner kenti boşaltmaları istenerek kapatılacağı belirtildi. Gelir kaynakları olmadığını belirten depremzedeler ev kiralama imkânları olmadığını kaydederek, duruma tepki gösterdi.

Fotoğraf: ANKA

ANKA’ya konuşan Hakkı İncel, “78 yaşındayım. Solunum makinesiyle yaşıyorum. 3 bin 500 lira yaşlılık aylığı alıyorum. Önce nasıl idare ediyordum, şimdi nasıl idare edebileyim” diyerek isyan etti. Remziye Dağ isimli depremzede de 3 bin 500 lira yetim maaşıyla geçinmeye çalıştığını, bu maaşla ev tutamayacağını ifade ederek, “Hiçbir yerde ev yok. Bize de bir kalıcı konut versinler. Bir yer göstersinler biz oraya gidelim. Bizi buradan atacaklarmış” dedi.