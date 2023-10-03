Depremzedelerin beklediği koli milletvekillerine gitti!

6 Şubat depremlerinde yerle bir olan ve depremin üzerinden geçen yedi aya karşın hâlâ sorunları aşamayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin logolu gıda kolileri TBMM’deki 600 milletvekiline dağıtıldı. AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi tarafından 600 vekile dağıtıldığı öğrenilen koliler, bazı milletvekilleri tarafından “Depremzedelerin sorunlarını çözün” denilerek kabul edilmedi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişçi, depremin yaralarını sarmaya çalışan kentten tedarik edilen ürünlerden oluşan 600 koliyi milletvekillerine dağıttı.

Ceviz, fıstık, sumak, pul biber ve çok bilinen bir markadan fıstık ezmesini içeren kolilerin milletvekillerine dağıtılması, "Önce kentteki depremzedelerin sorunlarını çözün" tepkilerine neden oldu.

Bazı milletvekillerinin gıda kolilerini kabul etmediği belirtildi.

Parlamentodaki milletvekili odalarına dağıttırılan gıda kolilerinin üzerinde Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesi’nin logosunun olduğu görüldü. Odalara tek tek dağıttırılan kolilerin içine bir de not bırakıldı.

Notta, özetle şu ifadelere yer verildi:

"Bütün varlığımızı ve hatırlarıyla yerle bir olan şehirlerimizi, kardeşlerimizi, yetim ve öksüzlerimizi, bu büyük felaketin yüreklerimizi yakan ağır ve derin acısını nasıl hafifletebilirdik, nasıl baş edebilirdik… Doğusu ve batısıyla güneyi ve kuzeyiyle dört bir yandan gönlü ve bedeniyle tüm milletimiz yanımıza akmasaydı…"

KOLİDE YOK YOK

Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerinden oluşan gıda kolisinin içinde, ürünler hakkında bilgiler olan bir kağıt da bırakıldı. Kağıtta Maraş Biberi, fıstık ezmesi, pekmez sucuğu gibi ürünler hakkında bilgilere yer verildi.

CHP’Lİ MURAT BAKAN: GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GÖNDERİLMELİ

AKP’li Kirişçi tarafından dağıtılan kolilerin reddeden CHP Milletvekili Murat Bakan, şunları kaydetti:

"Sayın Vahit Kirişçi, Tarihimizin en büyük yıkımı olan 6 Şubat depremlerinin ardından, milyonlarca insanımızın ruhunda ve kalbinde tamiri mümkün olmayan tahribatın, şehirlerimizdeki büyük yıkımın izlerinin geçmeyeceği bir gerçektir. Binlerce depremzede yurttaşımız hala çok zorlu koşullarda hayatlarına devam etmeye çalışmaktadır. Makamınızca tüm milletvekillerine teşekkür amacıyla dağıtılan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi logolu koliyi tarafınıza iade etmek durumundayım zira teşekkür için bir hediyeye gerek yoktur. Yurttaş ve insan olarak, görevimizi yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bu kolinin gerçek ihtiyaç sahibi olan depremzedelerimize gönderilmesini uygun buluyorum. Saygılarımla."

HALICI DA REDDETTİ

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı da AKP’li Kirişçi’nin gönderdiği koliyi kabul etmeyen milletvekilleri arasına ismini yazdırdı.

Halıcı’nın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"6 Şubat büyük depremi hepimizde büyük kayıplara, telafisi mümkün olmayan acılara neden olmuştur. Biz de tüm halkımız gibi deprem olur olmaz yaraları sarmak ve vatandaşlarımızın yanında olmak için hemen harekete geçtik. Bu; en başta insani, vicdani ve bir yurttaşlık görevidir. Bu acıların bir daha yaşanmaması için çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bu nedenle belediye olarak teşekkür mahiyetinde gönderilen bu koliyi bölgedeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanız daha doğru olacaktır. Zira teşekküre ihtiyaç olmadığı gibi yapılması gereken çok iş ve alınması gereken büyük önlemler bulunmaktadır."