Depremzedelerin elektriğini kestiler

Antakya’da rezerv alan ilan edilen mahallede yargı süreci tamamlanmadan yurttaşların elektrik sayaçları söküldü. Yurttaşlar, “2024 yılında elektriğimiz olmadan yaşıyoruz” dedi.

Deprem felaketinden kurtulmayı başaran yurttaşlar uzun bir süredir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na karşı mücadele ediyor.

Bakanlık tarafından rezerv alan ilan edilen Hatay Antakya’nın Esenlik Mahallesi’nde bir binanın elektriği kesildi. Toroslar Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından polis eşliğinde 8 dairelik Balsever Apartmanı’nın elektrik saatleri bina sakinlerinin tüm itirazlarına rağmen söküldü ve yurttaşlar elektriksiz kaldı.

HUKUKİ SÜREÇ SÜRÜYOR

BirGün’e konuşan bina sakinlerinden Salih Balsever, “Toplam 8 daire var binamızda. Tüm daireler dolu. Yaşlılar, hastalar, engelliler ve hatta bebeği olanlar var. Binamıza dair hukuki süreç devam ederken bunu yaptılar. Polis zoruyla söküldü sayaçlarımız. 2024 yılında 8 aile elektriksiz yaşamaya çalışıyoruz” diye tepki gösterdi.

Hatay 1. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından hazırlatılan Bilirkişi Kurulu Raporu’nda ise binanın az hasarlı olduğu vurgulanarak, “Yapının genelinde yapılan gözlemsel inceleme sonucunda hasarın kısıtlı kaldığı gözlemlenmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan Deprem Nedeniyle Yıkılan Veya Ağır Hasar Gören Binalarla İlgili Delil Toplama Veya Delil Tespiti Hakkında Bilirkişilik Kılavuzu doğrultusunda söz konusu binanın ‘A tipi hasar’, yani az hasarlı yapı sınıfına girdiği değerlendirilmektedir” denildi.

Öte yandan kısa süre önce de bazı binalara gönderilen yazıda “Esenlik Mahallesi’ndeki yapı rezerv alana girdiğinden 7 iş günü içerisinde su aboneliklerinin kapatılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde kapatılmayan abonelikler tarafımızca feshedilecektir” denildi. Kesintilere tepki gösteren depremzedeler, “Su, çok büyük bir sıkıntı. Bazı bölgede tebligat gelmeden elektrik kesintileri için mesajlar gönderildi” dedi.