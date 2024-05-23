Depremzedelerin rezerv alan tepkisi büyüyor: Mülkümüzü vermeyiz

6 Şubat depremleriyle yıkılan Hatay’daki depremzedeler, ‘rezerv alan’ uygulamasına giren mülklerinin akıbeti için endişeli. Depremzedeler "Bizi rezerv alan kapsamından çıkarsınlar. Biz mülkümüzü vermek istemiyoruz” diyor

Haber Merkezi

Maraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerde yerle bir olan Hatay’da yaşayan afetzedelerin 'rezerv alanı' kararına tepkileri devam ediyor.

Antakya ilçesine bağlı Ürgen Paşa Mahallesi’nde bir araya gelen yurttaşlar rezerv alanı kapsamına alınan yerlerle ilgili bugün bir mahalle toplantısı düzenledi.

Rezerv alandaki az ve orta hasarlı yapıların boşaltılması için kendilerine tebligat gönderilen Hataylılar, kendilerinin aleyhine bir süreç yürütüldüğünü söyledi.

‘YALAN SÖYLÜYORLAR’

Ürgen Paşa Mahallesi sakinlerinden bir yurttaş, "Rezerv ile ilgili Kasım ayında bir yasa çıkardılar. Bakan, bakan yardımcısı, bütün bürokratlar ve bütün siyasiler bu yasa ile ilgili tek kelime etmiyor. Bilgilendirme toplantılarında eski afet yasasından örnekler veriyorlar. Eski yasada 18 yıl faizsiz, 2 yıl ödemesiz gibi şeyler var. 7269 Sayılı Afet Yasası'nı bütün ayrıntılarıyla anlatıyorlar ama bu rezerv o yasaya göre değil. Kasım ayında çıkan 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası’na göre yapılacak. Hepsi halka yalan söylüyorlar, gerçek yasayı anlatmıyorlar.

Afet ve benzeri meselelerle bir bölgeyi rezerv ilan ediyor. Rezerv ilan ettikten sonra 30 gün içerisindeki bütün tapular iptal ediliyor. Tapularımız bize ait değil, hazineye ait oluyor. Sonra diyor ki 'Ben buradaki bütün parselleri iptal edeceğim, bütün binaları yıkacağım.’ Benimki sağlam desek de hasarlı hasarsız bakmaksızın tüm binaları alıp yıkacaklar."

‘REZERVE HAYIR’

Bir başka mahalleli yurttaş da "Rezerv alan istemiyoruz. Kendi evimizi yerinde bıraksınlar biz kendimiz yaparız" diyerek tepki gösterdi.

Depremde evinin hasar almadığını söyleyen bir başka yurttaş da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bizim apartmanımız sağlamdı. 9 daire var, 9 aile oturuyor. Biz nereye gideceğiz? Malımız yok, toprağımızı da aldılar. Rezerv alan olmasını istemiyoruz, kesinlikle kabul etmiyoruz."

Bir mahalleli de şunları söyledi:

"Ev yıkıldı, deprem oldu, ne yardım istedik, ne para pul. Kendime prefabrik bir ev yaptım. ‘Ruhsatsız’ dediler. İmkânım olsaydı yapardım. Şimdi devlet 2 metresini rezerv içine almış. Ben rezerv alan içerisine girmek istemiyorum. Beni rezerv alan kapsamından çıkarsınlar. Huzurumu elimden almasınlar, istemiyorum.”

Öte yandan depremzedeler, pazar günü Antakya’daki Uğur Mumcu Anıtı önünde bir araya gelerek eylem yapacaklarını da duyurdu.